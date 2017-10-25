السفير السعودي عن موقع مشروع “نيوم”: استراتيجي (فيديو)

قطان عن مشروع “نيوم”: سيربط السعودية بجميع القارات



قال أحمد قطان، السفير السعودي لدى القاهرة إن مشروع “نيوم” يربط بين المملكة ومصر والأردن، وسيكون همزة وصل بين جميع القارات، موضحًا أنه يأتي ضمن خطة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان لتطوير المملكة وتنويع مصادرها الاقتصادية، والمعروفة باسم “رؤية 2030”.

وأضاف قطان في مداخلة هاتفية في برنامج “الحياة اليوم” مساء اليوم الأربعاء، أن موقع المشروع يتميز بكونه استراتيجي متميز وسيربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بمساحة تصل إلى 26 ألف و500 كيلو متر مربع، وسيقام على البحر الأحمر وخليج العقبة.

وأكد أن المشروع “حلم” سينقل المملكة لتصبح نموذج عالمي في مختلف نواحي الحياة، وستصل الاستثمارات فيه إلى 500 مليار دولار، وسيركز على قطاعات متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، من بينها مستقبل الطاقة والعلوم والتقنية والتنقيات الحيوية والغذاء.

وكان محمد بن سلمان، ولي العهد السعوديّ، أعلن أمس الثلاثاء، خططا لاستثمار 500 مليار دولار في مدينة كبيرة جديدة على البحر الأحمر تحمل اسم “نيوم”.، ضمن خطة سلمان المعروفة باسم “رؤية 2030”.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن المشروع سيكون عبارة عن مركز تقني على مساحة 25 ألف كم مربع يتصل مع مصر والأردن عبر جسر على خليج العقبة.

وبحسب حساب مؤسسة “مشروع السعودية” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، التي تعرف نفسها بكونها المنصة الوحيدة المتخصصة في نشر أخبار ومعلومات المشاريع السعودية والمشاريع التنموية في كافة القطاعات، يشتمل المشروع على أراضي داخل الحدود المصرية والأردنية، من بينها جزيرتي تيران وصنافير.

وأقر كل من مجلس الوزراء والنواب اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحريّة التي وقعت في إبريل 2016، والتي تنتقل بموجبها السيادة على الجزيرتين إلى السعودية.