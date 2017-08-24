الحكومة تعلن مدة إجازة عيد الأضحى للقطاعين العام والخاص

تبدأ أجازة عيد الأضحى المبارك يوم الخميس الموافق 31 من أغسطس 2017 والتاسع من ذي الحجة الموافق لوقفة عرفات . وصرح شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الأجازة تستمر حتى يوم الاثنين الموافق 4 من سبتمبر عام 2017 ميلادية، وذلك بالنسبة للعاملين فى الوزارات والمصالح والهيئات العامة والقومية ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام .

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في بيان اليوم الخميس، أن أجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص 3 أيام تحتسب من يوم وقفة عرفات والأول والثاني من أيام عيد الأضحى. وتعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وأوضح أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام مثلَي هذا الأجر.

فيما طالبت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، بمنح يوم بديل عن يوم الجمعة الذي يعتبر إجازة رسمية، مطالبةً بمراجعة القرار باستثناء يوم الجمعة من الإجازة.

وقال رئيس النقابة، شعبان خليفة، أنه لابد من تحقيق توازن بين العاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالدولة، حيث أن رئيس مجلس الوزراء أعطى إجازة خمس أيام للعاملين بالدولة، قائلا “مش عاوزين نبقى أكتر منهم ولكن يتم احتساب الجمعة وإعطائنا أيام أخرى”.