التعليم تعلن موعد بدء الدراسة وامتحانات وإجازات العام 2017-2018

وزارة التربية والتعليم تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2017/2018

وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2017/2018 التي تقدمت بها وزارة التربية والتعليم.

وحسب الخريطة، تبدأ الدراسة في المدارس يوم 23 سبتمبر وتستمر لمدة 34 أسبوعا تنتهي في 31 مايو 2018، وينتهي الفصل الدراسي الأول في 18 يناير 2018، بينما يبدأ الفضل الدراسي الثاني في 3 فبراير.

وتتضمن المدة في الفصل الأول 100 يوم دراسة بعد حذف الجمع والإجازات الرسمية، ويتضمن الفصل الثاني 99 يوما بعد حذف الجمع والإجازات الرسمية.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2 يونيو المقبل 2018، كما تبدأ امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 19 مايو، بينما تبدأ امتحانات النقل 6 يناير المقبل.