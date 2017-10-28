بالفيديو.. الأهلي يسقط في فخ التعادل «1/1» أمام الوداد المغربي

تقام مباراة العودة بين الأهلي والوداد بالمغرب يوم 4 نوفمبر المقبل

تعادل فريق النادي الأهلي أمام الوداد المغربي بهدف لكل فريق، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب فى ذهاب نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتقدم الأهلي عن طريق مؤمن زكريا فى الدقيقة الثانية فيما تعادل الوداد عن طريق أشرف بنشرقي في الدقيقة 16. وبهذه النتيجة يبتعد لقب بطولة أفريقيا عن الأهلي وأن كان الحسم سيكون في لقاء العودة يوم 4 نوفمبر المقبل بالمغرب.

الشوط الأول

سدد مؤمن زكريا الهدف الأول في الدقيقة الثانية وواصل الأهلي السيطرة الهجومية، وكاد أزارو يُسجل هدفاً ثانياً فى الدقيقة السادسة بعدما استلم كرة رائعة، لكنه ارتبك وأطاح بالكرة بعيداً عن الشباك المغربية.

أهدر عبد الله السعيد فرصة تسجيل هدف ثان للأهلي بعدما تلقى تمريرة رائعة من مؤمن زكريا.

وسجل الوداد هدف التعادل فى الدقيقة 16 عن طريق أشرف بنشرقى، الذى تلقى تمريرة عرضية من محمد أونجم من جهة اليمين، حولها أشرف بنشرقى برأسية مرت على يمين شريف إكرامى وسط فشل إكرامى وسعد سمير فى التعامل مع اللاعب المغربي.

وخرج محمد أونجم للإصابة وشارك عبد العظيم خضروف بدلا منه، وشكّلت الهجمات المرتدة للوداد خطورة واضحة على مرمى شريف إكرامى، وواصل وليد أزارو سلسلة إهدار الفرص مُجدداً.

الشوط الثاني

قاد إسماعيل الحداد هجمة مرتدة خطرة وأهدر مؤمن زكريا وأزرو فرصاً للتسجيل، ولعب عمرو السولية كرة عرضية جيدة وصلت الى أزارو الذى مررها رائعة الى مؤمن زكريا، الذى سدد كرة سيئة ارتدت من الدفاع لتجد أجاى لكن الأخير سدد كرة أبعدها دفاع الضيوف.

ونال صلاح سعيدى بطاقة صفراء للخشونة مع رامى ربيعة فى الدقيقة 62، وشارك وليد سليمان فى الدقيقة 63 بدلا من أجاى.

فى الدقيقة 78 خرج رامي ربيعة وشارك أحمد حمودي بدلاً منه، وحاول الاهلي الوصول لمرمى الوداد، ودفع البدري بعماد متعب بدلاً من البديل وليد سليمان لإصابة الأخير، وحاول متعب تسجيل هدف ثان لكن دون جدوى لينتهى اللقاء بالتعادل.

يذكر أن مباراة العودة بين الأهلي والوداد ستقام بالمغرب يوم 4 نوفمبر المقبل.