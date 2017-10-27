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الأبوّة في صور

دعاء جمال دعاء جمال
27 أكتوبر 2017

الأبوّة في صور

Brightside

ترجمة وإعداد: دعاء جمال

الآباء لطفاء ورائعون، كبار للغاية وأقوياء، كما أنهم طيبون، رغم تمكنهم من أن يكونوا حازمين أيضًا.

يُقدِّم لكم موقع “برايت سايد”، بضع رسومات لطيفة ستجعلك ترغب في العودة لطفولتك واحتضان والدك.

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أن تكون أبًا يعني على سبيل المثال:

أن تنام وأنت تحكي قصة لصغيرك

 

أن تكون مبدعًا للغاية

يحتاج والدك إلى الذهاب للحمام

 

 

..ويختلق ألعابًا مثيرة للحماس

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احرس حلم الأميرة!

 

إنه الحصول أخيرًا على شيء حلمت به لوقت طويل

الأم: مكتوب أن اللعبة لمن يبلغون الثامنة أو أكبر.. الأب: لقد اشتريتها بالفعل

 

أن تكون أبًا يعني أن تكون حصانًا من وقت لآخر

وأحيانًا أميرة

 

أن تكون قويًّا

..وأحيانًا ضعيفًا

أن تكون متمكّنًا من التحدّث عن أي شيء

رأيت سيارة رائعة للغاية أمس… الأب: شاهدت أنا وابني فيلم “Cars” الجديد! إنه رائع

 

أن تكون أبًا يعني تعلم شيء جديد يوميًّا

أبي، هل حقيقي أنه إذا قطعت دودة واحدة لنصفين، تحصل على دودتين؟ أتعلم؟ بإمكان الدود التجدد!

أن يكون دبلوماسيًّا عظيمًا ومفاوضًا موهوبًا

الطفل: لا! لا أرغب في غسل أسناني! أرغب في مشاهدة التلفاز.. الأب: إذن سآكل لوح الشيكولاتة الخاص بك!

أن تكون عالمًا لغويًّا غير عادي

هل كان هذا أحبك؟

 تتخفى مثل المحترفين

 

 

لا تهتم إذا كنت شخصًا صباحيًّا أو بومة ليلية

الابن الابن الأول: أنا متصالح مع كوني بومة ليلية.. الابن الآخر: أفضل أن أكون شخصًا صباحيًّا.. الأب: لا أهتم، أنا زومبي

 

إلا أنك لن تنسى أبدًا أنك أب

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دعاء جمال

دعاء جمال

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