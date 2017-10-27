الأبوّة في صور

Brightside

ترجمة وإعداد: دعاء جمال

الآباء لطفاء ورائعون، كبار للغاية وأقوياء، كما أنهم طيبون، رغم تمكنهم من أن يكونوا حازمين أيضًا.

يُقدِّم لكم موقع “برايت سايد”، بضع رسومات لطيفة ستجعلك ترغب في العودة لطفولتك واحتضان والدك.

أن تكون أبًا يعني على سبيل المثال:

أن تنام وأنت تحكي قصة لصغيرك

أن تكون مبدعًا للغاية

..ويختلق ألعابًا مثيرة للحماس

إنه الحصول أخيرًا على شيء حلمت به لوقت طويل

أن تكون أبًا يعني أن تكون حصانًا من وقت لآخر

وأحيانًا أميرة

أن تكون قويًّا

..وأحيانًا ضعيفًا

أن تكون متمكّنًا من التحدّث عن أي شيء

أن تكون أبًا يعني تعلم شيء جديد يوميًّا

أن يكون دبلوماسيًّا عظيمًا ومفاوضًا موهوبًا

أن تكون عالمًا لغويًّا غير عادي

تتخفى مثل المحترفين

لا تهتم إذا كنت شخصًا صباحيًّا أو بومة ليلية

إلا أنك لن تنسى أبدًا أنك أب