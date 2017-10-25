“أمن الدولة” تجدد حبس سارة حجازي 15 يومًا

وجهت النيابة لحجازي تهما من بينها التحريض على الفسق والفجور في مكان عام

جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء، حبس الناشطة سارة حجازي 15 يومًا على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامها برفع علم “المثليّة والتنوع الجنسيّ” في حفل فريق مشروع ليلى الذي أقيم في القاهرة 22 سبتمبر الماضي، والتحريض على الفسق والفجور في مكان عام.

ووجهت النيابة لحجازي، العضو السابق بحزب العيش والحرية “تحت التأسيس”، تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، والترويج لأفكار ومعتقدات تلك الجماعة والكتابة والتحريض على الفسق والفجور في مكان عام.

وكانت الأجهزة الأمنيّة اعتقلت كل من حجازي والطالب أحمد علاء في وقت مبكر من الشهر الجاري، على خلفيه اتهامهما برفع علم قوس قزح، شعار “المثلية والتنوع الجنسيّ” خلال حفل موسيقي لفريق مشروع ليلى اللبناني سبتمبر الماضي.