أعلى وأسفل

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زحمة
30 أكتوبر 2017

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منحوتتان على شكل رأس الخيل ترتفعان إلى 30 مترا  وتنظران إلى السماء والأرض بمحاذاة قناة فورث في اسكتلندا

Photograph: Andrew Milligan/PA

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زحمة

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