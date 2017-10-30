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منحوتتان على شكل رأس الخيل ترتفعان إلى 30 مترا وتنظران إلى السماء والأرض بمحاذاة قناة فورث في اسكتلندا
Photograph: Andrew Milligan/PA
أعلى وأسفل
منحوتتان على شكل رأس الخيل ترتفعان إلى 30 مترا وتنظران إلى السماء والأرض بمحاذاة قناة فورث في اسكتلندا
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