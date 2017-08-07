عالم الصور

ياححححح

زحمة
7 أغسطس 2017

ياححححح

يحاول شاري ، وهو دب قطبي عمره 18 شهرا، تبريد جسده بواسطة الالتصاق بمكعبات الثلج  في حديقة حيوان بودابست، المجر

Photograph: Attila Kisbenedek/AFP/Getty Images
اقرأ ايضاً :   حلوة؟

زحمة

كل المقالات

سيعجبك ايضاً