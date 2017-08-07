ياححححح
يحاول شاري ، وهو دب قطبي عمره 18 شهرا، تبريد جسده بواسطة الالتصاق بمكعبات الثلج في حديقة حيوان بودابست، المجر
Photograph: Attila Kisbenedek/AFP/Getty Images
ياححححح
يحاول شاري ، وهو دب قطبي عمره 18 شهرا، تبريد جسده بواسطة الالتصاق بمكعبات الثلج في حديقة حيوان بودابست، المجر
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