وكالة الأنباء الإيطالية: مصر تعتقل المستشار القانوني لعائلة ريجيني

Ansa

أبرزت وكالة الأنباء الإيطالية (انسا) خبر القبض على الدكتور أحمد عبد الله رئيس المنظمة المصرية للحقوق والحريات والمستشار القانوني لعائلة الإيطالي القتيل جوليو ريجيني.

ونقلت الوكالة الإيطالية عن عائلة ريجيني إنها “تشعر بالقلق” بشأن اعتقال السلطات المصرية الدكتور أحمد عبدالله، رئيس المنظمة المصرية للحقوق والحريات (منظمة غير حكومية تقدم استشارات قانونية). والمستشار القانوني للعائلة في حادثة مقتل ابنها الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة.

وقد عبرت عائلة ريجيني عن “قلقها بشأن حملة الاعتقالات في مصر ضد نشطاء حقوق الإنسان، المحامين والصحفيين ممن شاركوا بشكل مباشر في البحث عن حقيقة اختطاف، تعذيب وقتل جوليو”.

وكانت نيابة شرق القاهرة قد أمرت بتجديد حبس الدكتور أحمد عبد الله 15 يوما بتهمة التحريض على التظاهر في 25 أبريل.