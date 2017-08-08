وفاة «أول جودزيلا».. العالم في 60 ثانية

أهم خمسة أخبار في العالم اليوم.. الثلاثاء 8 أغسطس 2017

قالت شركة توهو اليابانية للإنتاج السينمائي اليوم إن الرجل الذي ارتدى بزة الوحش جودزيلا المطاطية الأولى وظهر بها في الأفلام وهو يدمر المدن اليابانية بضربات من ذيله العملاق توفي الإثنين عن 88 عامًا.

وقال متحدث باسم توهو إن «هارو ناكاجيما»، الذي ارتدى البزة الثقيلة للعب دور الوحش الذي انبعث من أعماق الأرض بعد تجربة قنبلة هيدروجينية في فيلم جودزيلا الأول الذي انتج عام 1954 توفي جراء إصابته بالتهاب رئوي.

في إيران، شكّل الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي أُعيد انتخابه مؤخرا، حكومته الجديدة دون أن تتضمن عناصر نسائية، كحال حكومته السابقة.

ولم تشهد الحكومات الإيرانية المتعاقبة تعيين سيدات، باستثناء وزيرة واحدة منذ الثورة الإيرانية عام 1979. وشغلت الوزيرة، وتُدعى مرضية داستجردي، منصب وزارة الصحة في ظل حكومة الرئيس السابق أحمدي نجاد، بين عامي 2009 و2013.

وأصدرت محكمة الجنايات المركزية في العراق حكماً بالإعدام على 27 شخصاً بعد إدانتهم بالتورط في مجزرة “سبايكر” التي نفذها تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية.

وكان التنظيم قد أسر في يونيو 2014 أكثر من ألفين من طلاب كلية القوة الجوية في قاعدة سبايكر في تكريت بمحافظة صلاح الدين، ومن ثم قام برمي نحو 1700 منهم بالرصاص، بينما تمكن الباقون من الفرار.

وكانت السلطات العراقية قد أعدمت 36 شخصاً لتورطهم في مجزرة “سبايكر” العام الماضي.

وافقت تركيا على السماح لمشرعين ألمان بزيارة الجنود الألمان في قاعدة جوية تركية الشهر المقبل في إطار زيارة لحلف شمال الأطلسي وذلك بعد أن رفضت تركيا زيارة مماثلة في يوليو، وفق ما أظهر خطاب من وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل الوم.

وكان خلاف بشأن السماح بزيارة جنود ألمان في قواعد تركية قد زاد من التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي وأثار خلافا أوسع مع أنقرة. واعتقلت تركيا عشرة نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان الشهر الماضي منهم ألماني في إطار حملة أمنية.

وفي الرياضة، أعلن دورسون أوزبك رئيس نادي غلطة سراي يوم الثلاثاء أنه يتطلع إلى إعادة أردا توران لاعب برشلونة للعب في صفوف الفريق التركي.

واكتفى أردا، الذي بدأ مشواره الاحترافي مع غلطة سراي في 2004 قبل الانتقال إلى أتليتيكو مدريد في 2011، بالجلوس كبديل دون المشاركة في فوز برشلونة 5-صفر على شابكوينسي في لقاء ودي يوم الاثنين رغم إجراء 11 تغييرا خلال اللقاء.