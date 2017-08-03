وظيفة شاغرة في ناسا: «مسؤول لحماية الكوكب»

عن واشطن بوست– اندبندنت

تحب السفر، ومهتم بحماية الكوكب؟ إذن هذه الوظيفة لك. أعلنت وكالة ناسا عن وظيفة شاغرة جديدة، ربما كانت واحدة من أعظم المسميّات الوظيفية على الإطلاق وهي «موظف مسئول عن حماية كوكب الأرض من الكائنات الفضائية الخارجية».

وسيعمل الذي سيقع عليه الاختيار بدوام كامل، وسيحصل نظير ذلك على راتب جيد جدًا، يتراوح بين 124 إلى 187 ألف دولار سنويًا. وإذا كنت محظوظًا ونلت الوظيفة ستعمل في بيئة عمل بصحبة أشخاص أذكياء فعلًا كجزء من تعاقد يستمر من ثلاثة إلى خمسة أعوام، ولن يتوجب عليك إدارة أي شخص. وربما يساعد عملك في درء غزو فضائي على كوكب الأرض.

وينص الطلب الوظيفي على أن «مهمة حماية الكوكب معنية بتجنب التلوث البيئي والعضوي أثناء استكشاف الفضاء من خلال البشر أو الروبوت».

وسيعمل الموظف على حماية كوكب الأرض من التلوث المحتمل من كواكب مثل كوكب المريخ، الذي يقول العلماء أنه ربما تكون هناك فرصة للحياة على سطحه الآن.

وعن المسئوليات المتعلقة بالوظيفة، قالت «كاثرين كونلي»، عالمة بوكالة ناسا عملت بهذه الوظيفة لمدة ثلاث سنوات، في حديث لها عام 2014 أن تركيزها كان على ضمان أن يتلزم نشاط الوكالة بالمعاهدة الدولية «معاهدة الفضاء الخارجي» لعام 1967، والتي وضعت معايير لحظر التلوث البيئي من خارج كوكب الأرض وحماية الغلاف الحيوي من المخلوقات الفضائية الخارجية.

وسيتعين على المرشحين أن يسافروا كثيرًا، لكن مثل أي وظيفة أخرى سيكون هناك قدر كبير من رسائل البريد الالكتروني، المقترحات وغيرها للاطلاع عليها.

ويجب أن المتقدم للوظيفة أن يحمل خبرة لمدة عام على الأقل في وظيفة حكومية مدنية رفيعة المستوى، فضلًا عن درجة جامعية عليا في العلوم الفيزيائية، الهندسة، أو الرياضيات. ومعرفة متقدمة بالحماية الكوكبية.

وتتطلب الوظيفة أيضًا «مهارات في اللباقة و حُسن التصرّف، كما تقتصر على المواطنين الأمريكيين أو الحاملين للجنسية الأمريكية.