هكذا يعرف فيسبوك أنك وقعت في الحب

8 أدلة تؤكد: “فيسبوك” يعلم متى نقع في الحب ومتى ننفصل

Brightside

ترجمة وإعداد: دعاء جمال

خلصت دراسة أجرتها مجموعة من علماء البيانات حول الحب على الفيسبوك، إلى أن الذكاء الصناعي بإمكانه التنبوء بالموعد الذي ستبدأ فيه علاقة رومانسية، وذلك أفضل مما قد يتوقع الأخصائي النفسي.

فيما يلي بعض من الاستنتاجات المثيرة للاهتمام، والتي يمكن من خلالها توقع علاقة قد تربط مستخدمين عاديين على شبكة التواصل الاجتماعي.

لا يعلن كل المستخدمين عن علاقاتهم العاطفية، ولكن هذا لا يعني عدم معرفة الفيسبوك بها، فقد كشف علماء البيانات إن سلوكيات من أعلنوا فعلا عن حالتهم العاطفية تشابهت مع أزواج آخرين لم يشيروا إلى حالتهم.

– إذًا، متى يفترض الفيسبوك أنك وشخص آخر صديقين رائعين أو حبيبين؟

– ستبدأ في رؤية المزيد من الأخبار عن هذا الشخص في آخر الأخبار.

– سيظهر هذا المستخدم أعلى شريط المحادثة.

– سيدعوك الموقع لتنظيم اجتماع لترتيب حفل عيد ميلاد لهذا الشخص.

– سيذكرك الموقع أحيانًا يما يجمعكما ويعرض عليك نشر ذكرياتكما المشتركة على صفحتك.

يقرأ الفيسبوك ما يكتبة المغرمون

قبل 100 يوم تقريبًا من تغييرهم لحالتهم العاطفية إلى “في علاقة – in a relationship “، يكون المستخدمون أكثر أرجحية لاستخدام كلمة “حب، جميل” و”سعيد” في الرسائل، وعند نشرهم شيئًا، يميلون للأخبار الإيجابية.

يعرف الفيسبوك عمر شريكك

كلما كان المستخدم أكبر سنا، كلما قلت احتمالية أن يكون الشريك في نفس العمر. لمن في العشرينيات، يكون الفرق بين الشركاء عاماواحدا أو عامين فقط. لمن فوق الـ 45 عامًا يكون المتوسط من 5 إلى 6 أعوام. تحدث الإستثناءات: الإسكندنافيون يفضلون مواعدة أقرانهم في العمر، بينما الرجال المصريون يختارون نساء أصغر بـ 8 إلى 10 أعوام.

يعرف الفيسبوك الشهر الذي ستقابل فيه معارف جدد

يضيف المستخدمون كل عام في شهر أعسطس أصدقاء جدد يعيشون غالبًا في دول أخرى. إلا أنه بالإمكان تفسير هذه النزعة بسهولة لأن شهر أغسطس أكثر شهر يذهب فيه الناس لقضاء عطلتهم. وبالتأكيد، يصبح هناك فرصة لعقد صداقات جديدة في مثل هذا الوقت.

يعلم الفيسبوك عندما تكون مغرمًا

على افتراض أنك أكبر من 23 عامًا وغيرت حالتك العاطفية إلى “في علاقة” واستمرت حالتك كما هي لـ 3 أشهر، فأرجحيةاستمرار العلاقة لمدة 4أعوام أخرى تظل مرتفعة. فكلما كان الزوجان معًا وقتًا أطول، كلما قلت أرجحية إنفصالهما، هذا منطقي وإليكم البيانات الداعمة.

يتنبأ الفيسبوك بسلوكيات ما قبل الانفصال

قبل حوالي أسبوع من انتهاء العلاقة، يبدأ المستخدم في التواصل بنشاط أكبر مع الأصدقاء والعائلة: يتبادل الرسائل، ترك التعليقات على المنشورات. في يوم الانفصال، تزيد التفاعلات مع المستخدمين الآخرين بنسبة 225%: هذا هو دعم الأصدقاء والعائلة.

يؤكد الفيسبوك أن الحب يطيل الحياة

مستخدمو الفيسبوك الذين يتواصلون مع أحبتهم يعيشون وقتًا أطول من الآخرين. لا يتعلق الأمر بالتواصل المباشر فقط، فعندما لا يكون هناك فرصة لمقابلة الشخص. يصبح التشجيع والدعم والاهتمام من خلال التواصل عبر فيسبوك فرصة للشعور بقيمتك في حياة الآخرين.