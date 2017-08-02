ميسي يودّع نيمار: «حظًا طيبًا صديقي.. أحبك»

ميسي يودّع نيمار على إنستجرام: «حظًا طيبًا صديقي.. أحبك»

عن تليجراف -رويترز

ودّع لاعب نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، ليونيل ميسي، اليوم الأربعاء زميله البرازيلي نيمار الذي أبلغ نادي برشلونة برحيله عنه اليوم الأربعاء.

وكتب ميسي على حسابه على إنستجرام «كانت سعادتي كبيرة بمشاركة كل تلك السنوات معك صديقي نيمار» ونشر مقطع فيديو من الصور التي تجمعهما معًا.

وتابع ميسي «أتمنى لك حظًا طيبًا في هذه المرحلة من حياتك صديقي.. أحبك كثيرًا». ورد نيمار وكتب معلقًا «شكرًا لك صديقي، سأشتاق إليك».

Fue un placer enorme haber compartido todos estos años con vos, amigo @neymarjr. Te deseo mucha suerte en esta nueva etapa de tu vida. Nos vemos Tkm A post shared by Leo Messi (@leomessi) on Aug 2, 2017 at 6:05am PDT

وكان نادي برشلونة قد قال في بيان اليوم إن اللاعب أبلغ برفقة والده ووكيل أعماله النادي صباح اليوم بقراره بترك النادي خلال اجتماع عقد في مقر النادي».

وأضاف البيان «أحال النادي الأمر إلى الشرط الجزائي في عقده الحالي الذي يبلغ في أول يوليو 222 مليون يورو».

وكانت أنباء قد انتشرت عن انتقال نيمار لنادي «باريس سان جيرمان» على نطاق واسع في وسائل الإعلام الاوروبية رغم أنه لم يكتمل بعد.