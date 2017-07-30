مهاجم الغردقة “داعشي”.. مصر في دقيقة

مصر في دقيقة

أهم 5 أخبار اليوم في مصر 30 يوليو 2017

قال مصدران أمنيان اليوم الأحد لوكالة رويترز للأنباء إن تحقيقات الشرطة المصرية تشير إلى أن الشاب المصري المشتبه به في قتل ثلاث سائحات أجنبيات في مدينة الغردقة على البحر الأحمر حاول الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي “داعش” وإنه مؤيد للتنظيم

وكان مسؤولون ومصادر أمنية قالوا إن المشتبه به ويدعى عبد الرحمن شعبان أبو قورة (28 عاما) قتل سائحتين ألمانيتين طعنا بسكين يوم 14 يوليو الجاري وأصاب أربع سائحات أخريات على شاطئين بالغردقة.

وقبل بضعة أيام توفيت سائحة ثالثة من جمهورية التشيك متأثرة بإصابتها في المستشفى الذي كانت تعالج به في القاهرة.

قررت المحكمة الدستورية العليا تأجيل منازعتي النتفيذ المقامتين من الحكومة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو 2016 ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى جلسة 14 أكتوبر المقبل لاستكمال المرافعة، رغم مطالبة الدفاع والحكومة بحجز القضية للحكم.

الصحفي والشاعر عبد الرحمن مقلد: جريدة اليوم السابع فصلتني من العمل بعد رفضي التوقيع على إجازة بدون مرتب

في خطوة كبيرة تحققت اليوم على طريق حق الفتاة المصرية أن تسير في الشارع وهي مطمئنة بأن هناك قانونا رادعا سيعاقب كل من سولت له نفسه أن يتعدى على جسدها.

حكمت اليوم محكمة جنايات القاهرة – الدائرة ٢٣ جنايات حلوان بمعاقبة سائق توك توك بحلوان والمتحرش بالصحفية هند عبد الستار حضوريا بالسجن المشدد خمس سنوات وإلزامه بالدعوي المدنية.

وفي الرياضة، حدد اتحاد الكرة قواعد مباراتي نصف نهائي كأس مصر والمقرر إقامتهما يومي 8 و9 أغسطس المقبلين على ملعب برج العرب.

وسيلعب الزمالك مع المصري في المباراة الأولى على أن يواجه الأهلي فريق سموحة في المباراة الثانية.

وحدد اتحاد الكرة قواعد المباراتين، إذ سيكون هناك شوطين إضافيين في حال أن تعادل فريقين في مباراتي نصف النهائي

وسيحتكم الفريقان المتعادلان لركلات الترجيح لو انتهت الأشواط الإضافية بالتعادل.