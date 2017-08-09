مقتل 4 رجال شرطة في “كمين بالرصاص” في سيناء

المسلحون أطلقوا النار على السيارة المملوكة لضابط الشرطة

رويترز–وكالة أونا

قالت مصادر أمنية وطبية إن أربعة رجال شرطة بينهم ضابط قتلوا بالرصاص يوم الأربعاء إثر استهدافهم على يد مسلحين غربي مدينة العريش في شمال سيناء التي ينشط بها متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي.

وأضافت المصادر أن المسلحين نصبوا كمينا لسيارة كان يستقلها رجال الشرطة وتحمل رقم 52987 منطقة حرة بورسعيد وهي ملك ضابط الشرطة. وأطلقوا عليها الرصاص بمنطقة على طريق العريش القنطرة، على بُعد أربعين كيلومترا غرب مدينة العريش وهي كبرى مدن المحافظة، ووقع الهجوم بالقرب من حاجز أمني بالمنطقة.

وأكد مصدر أمني أن سيارة ضابط الشرطة حال اجتيازها كمين مدينة بئر العبد باتجاه مدينة العريش تعرضت لكمين من الإرهابيين الذين هاجموا السيارة وأطلقوا عليها الأعيرة النارية، مما أسفر عن استشهاد ضابط الشرطة جار التعرف على هويته، وأمين الشرطة محمود الشناوي، والعريف على زكريا، وعريف شرطة عثمان أحمد من قوة مديرية أمن شمال سيناء، بينما لاذ المسلحون بالفرار وجار نقل جثث الشهداء لمستشفى العريش.