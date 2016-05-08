مقتل سائحين اثنين وانتحار ثالث في الغردقة خلال أسبوع

مقتل سائحين اثنين وانتحار ثالث بالغردقة خلال أسبوع

زحمة

عثرت قوات الأمن بالغردقة أمس، على جثة ساحئة ألمانية في الثلاثينيات من عمرها داخل غرفتها بأحد الفنادق “خمس نجوم”، وتبين أن الضحية تلقت 6 طعنات متفرقة في جسدها، وفقا لموقع “أصوات مصرية“.

كما وجدت قوات الأمن اليوم أيضا جثة سائح روسي في أحد فنادق منطقة الكورنيش بالغردقة، وقررت النيابة ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وإيداعها مشرحة أحد المستشفيات الخاصة.

جدير بالذكر أن الحادث هو الثالث في شهر مايو الجاري، ويكون الضحية سائحا أجنبيا، ففي الثالث من مايو وجدت جثة سائح بولندي يدعى، بيتر أندريسن 46 عاما، ورقبته مقيدة بحبل، في عقار تحت الإنشاء في منطقة الأحياء شمال الغردقة.

وذكرت تحريات مباحث قسم ثاني الغردقة بشأن الواقعة، أنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأن السائح أقدم على الانتحار بعد أزمة نفسية حادة لعدم قدرته على استخراج جواز سفر بعد فقدانه منذ 4 سنوات، وأنه فقد عمله أيضا بإحدى القرى السياحية.

وتعاني مصر أزمة كبيرة في قطاع السياحة منذ ثورة 25 يناير وصلت إلى ذروتها بعد إسقاط الطائرة الروسية. وقال وزير السياحة السابق، هشام زعزوع اليوم خلال المؤتمر الدولي الثاني لكلية علوم الإدارة بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، إن مصر تمر “بأزمة غير مسبوقة في قطاع السياحة وتحديدا منذ بداية الثورة وذروة هذه الأزمة كانت بعد سقوط الطائرة الروسية، والصورة الذهنية غير دقيقة عن أمن مطارت مصر ولا بد من العمل على تغييرها”.