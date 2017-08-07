ثقافة و فنمنوعات

“معجزة خلف الدهشوري” ..جزء ثان من “صعيدي في الجامعة الأمريكية”

ghada kadry
7 أغسطس 2017

 لم يتوقع محمد هنيدي أن يتحقق الرقم التعجيزي من أجل  “صعيدي في الجامعة الأمريكية 2”

 

استجاب الفنان محمد هنيدي إلى مطالبات جمهوره  المتكررة، وأعلن استعداده لتقديم الجزء الثاني من فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” والذي تم عرضه على شاشات السينما قبل 19عاما وحقق وقتها أعلى الإيرادات في تاريخ السينما العربية.

بدأت الفكرة عندما  تفاعل هنيدي مع هاشتاج “إسأل هنيدي” AskHenedy# ، فسألته  واحدة من جمهوره “كم ريتويت وتعمل صعيدى فى الجامعة الأمريكية 2”

وفوجئت السائلة برد هنيدي الذي وعدها بتقديم الفيلم لو وصل الريتويت 100 ألف.

لم يكن وعد هنيدي “فض مجالس”، بل تابع بنفسه تداول الهاشتاج حتى أعلن بأنه لم يكن يتوقع تفاعل الناس بعد تجاوز ال100 ألف ريتويت مؤكدا في تغريدة له “أنا عند كلمتي وخلال أيام هتسمعوا خبر حلو”.

وشجع هنيدي جمهوره على مواصل الريتويت، كما شاركهم تخمين قصة الفيلم، وترشيح أبطاله

ودشن هنيدي هاشتاج #خلف_راجع بعد وصول الريتويت إلى 100 ألف حيث بدأت النقاشات حول الفيلم الجديد.

وداعب ميدو لاعب كرة القدم نجمه المفضل  عبر الهاشتاج # خلف راجع وطلب منحه دورا في الفيلم

وطالب الإعلامي هشام منصور من هنيدي دورا في الفيلم أيضا، واستجاب الأخير ووافق لضمه لفريق العمل في الفيلم الجديد إلى جانب ميدو.

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أحدث “صعيدي في الجامعة الأمريكية” ضجة شعبية كبيرة في الشارع المصري والعربي منذ عرضه الأول في عام 1998محققا أعلى ايرادات في تاريخ السينما المصرية وقتها تجاوزت الـ 27 مليون جنيه مصري.

وتدور أحداثه حول خلف الدهشوري خلف، الشاب الصعيدى الذي يحضر من بلدته إلى القاهرة لأول مرة لدخول الجامعة الأمريكية بعد أن حصل على مجموع كبير في الشهادة الثانوية وحصل على منحة للدراسة، ويتعرض لكثير من المواقف الكوميدية الحرجة التي تحدث له من جراء هذا التحول الكبير في حياته، وكذلك الشاب الرافض له في مجتمع الجامعة الأمريكية وأيضا مجموعة الأصدقاء التي تقف بجانبه لمواجهة ما يصادفه من مشاكل وعقبات.

يذكر أن جمهور محمد هنيدي يطالبه بالعودة بنفس فريق العمل في الجزء الأول، بمشاركة النجوم منى زكي وأحمد السقا وطارق لطفي وغادة عادل.

والفيلم من إنتاج مدحت العدل وإخراج سعيد حامد، ومازال التفاعل عبر هاشتاج #خلف_راجع مستمرا ويصّر جمهور هنيدي على معرفة نجوم الجزء الثاني، لكنه لم يستقر حتى الآن، كما أنه لم يجب عن السيناريو المتوقع لشخصية خلف بعد مرور 19 عاما منذ تخرجه من الجامعة الأمريكية.

ghada kadry

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