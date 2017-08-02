مجموعة نرويجية مناهضة للمهاجرين تتعرض لسخرية بسبب صورة

عن تليجراف

تعرّضت مجموعة نرويجية مناهضة للمهاجرين على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للسخرية بعد أن التبس عليها الأمر بشأن صورة تظهر مقاعدة شاغرة ونساء يرتدين البرقع.

ونشرت الصفحة التابعة للمجموعة الصورة وكتبت «ما رأيكم في هذه الصورة»؟

وعلى نحو لا يصدق، اعتقد عدد كبير من النرويجيين المعارضين للهجرة أن الصورة لنساء تريدين البرقع، مع أنها كانت مجرد صورة لمقاعد شاغرة في حافلة.

وعلق أحد المتابعين «تبدو صورة مخيفة فعلًا، يجب حظره. لا يمكنك معرفة من يتخفى وراء هذا البرقع يمكن أن يكونوا إرهابيين يحملون أسلحة» فيما قال آخر « أخرجوهم من البلاد. نعيش في أوقات مخيفة».

واكتسبت ردود الأفعال زخمًا هزليًا إضافيًا عندما شارك مستخدم آخر، «سيندر باير» صورًا للتعليقات السابقة وكتب «ماذا يحدث عندما يتم نشر صورة لمقاعد شاغرة على مجموعة كريهة على فيسبوك ويعتقد الجميع أنها لنساء تريدي البرقع»؟

وعلق آخر «يرون فقط ما يريدون رؤيته. لا أدري إذا كنت يجب أن أبكي أم أضحك من ذك».