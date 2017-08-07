كيف تقللين من السعرات الحرارية في البيتزا؟

1- احذري الأطراف

Businessinsider- دانا لي سميث

ترجمة وإعداد: دعاء جمال

1. احذري الأطراف

تكمن أغلب السعرات الحرارية في البيترا في أطرافها العريضة، والفارغة من أي عناصر غذائية لأنها مكونة من دقيق أبيض مكرر مما سيرفع معدلات الإنسولين لديك متسببًا للرغبة في المزيد والمزيد. الخلاصة: كلما كان هناك أطراف أقل، كلما كان أفضل، لهذا اختاري الأطراف الرقيقة بدلًا من العادية أو المحشية.

2. اطلبي فطيرة بـ “قطع مزدوجة”

بينما أغلب الفطائر يتم تقطيعها لـ 8 قطع، ستكون الفطيرة المزدوجة مقسمة إلى 16 قطعة. ابدأي بشريحة والتقطي الثانية فقط إذا كنتِ جائعة حقًا. إذا جمعت البيتزا بشيء مليء بالألياف والحشو مثل سلطة بالفراخ، فأنتِ على الأرجح لن تحتاجين إلى تناول المزيد.

3. ارفضي الفطائر الفردية

لا تطلبي البيتزا لنفسك فقط ،من الأفضل أن تطلبيها لتأكلي مع صديق أو أكثر. ورغم أن الأمر ليس بنفس السوء مع كل الفطائر دائمًا، إلا أنه من الأفضل دائمًا تقريبًا أن تخناري شريحة واحدة، حتى إذا كانت ممتلئة بالإضافات.

4. بقعة زيت!

إذا رأيتي زيتا طافيًا فوق الجبنة، اخرجي منديلا وامسحي الزيت الإضافي. ستتفادى بهذا 50 سعرة حرارية.

5. تجنبي الوجبات المالحة واختاري البروتين

إضافة البروتين على الفطيرة الخاصة بكِ ستساعدك على الشعور بالشبع مما يعني تقليل شعورك بالإغراء لتناول شريحة أخرى. لكن ليس أي مصدر للمغذيات المساعدة على بناء العضلات سيفيد. البيتزا التقليدية مثل البيبروني والسجق مليئة بدهون مشبعة غير صحية والكثير من الأملاح. تجنبيها واختاري بدلًا منها الفراخ المشوية أو الأنشوجة، ( مصدر جيد للدهون الصحية).

6. لا تتناولي البيتزا من العلبة

طلبت الطعام لمنزلكِ؟ أيًا كان الوضع، تناولي البيتزا من الطبق- وليس من العلبة! أظهر البحث أن الأشخاص الذين يستهلكون أكثر عندما يقدم طعامهم على طبق أكبر. في الواقع، اكتشفت دراسة لمؤسسة جورجيا للتكنولوجيا أن من يتناول الطعام من طبق مقاسة 30.48 سنتيمتر يستهلكون سعرات حرارية أكثر بنسبة 22% ممن يتناولون طعامهم من طبق بمقاس 25.4 سنتيمتر! كما أن تناول الطعام من طبق أصغر يخدع مخك للاعتقاد بأنك تناولتي طعاما أكثر.