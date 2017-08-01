كيف تستقطب أول 250 ألف متابع على إنستجرام؟

Entrepreneur- جوناثان لونج

ترجمة وإعداد: دعاء جمال



“إنستجرام” واحد من أكثر برامج التواصل الاجتماعي شعبية حول العالم، ويعشق مستخدمو هذا التطبيق تجربته، إذ يركز فقط على الصور، ويساعد على بناء قاعدة متابعين كبيرة، خاصة إذا كان المستخدم من الشخصيات العامة، أو ممن يمتلكون علامات تجارية ويهدفون للترويج لها.

فإذا كنت تطمح نحو الشهرة عبر إنستجرام نوجز لك 8 خطوات ستساعدك على جذب أول 250 ألف متابع في أسرع وقت:

اختر موضوعًا خاصا بك

التزم بموضوع محدد يميّزك عن الآخرين، فمثلًا يمكنك اختيار موضوعات فكاهية تتحدث فيها ليضحك الناس، عليك الالتزام بموضوعك حتى يستمر تفاعل متابعيك، إذا لم تلتزم بموضوعك سيقومون بإلغاء متابعتك.

حافظ على موعد نشر ثابت

عليك أن تنشر صورة على الأقل يوميًا، لا يمكن لحسابك أن ينمو إذا توقفت عن النشر لمدة أسبوع أو بضعة أيام. تذّكر أن متابعيك دائمًا في انتظار الجديد، لهذا من الضروري أن تقدم لهم ما يرغبون فيه.

وتعد كل صورة تنشرها فرصة لجذب متابعين جدد. على سبيل المثال، في كل مرة تنشر صورة، ستحصل على 300 تعليق على الأقل، وحوالي 95% سيقومون بالإشارة لشخص آخر (tag) قد يهتم بما تنشره ويتفاعل معك وتكتسب أنت متابعين جدد.

اختر الوسوم “الهاشتاج” بعناية

الهاشتاج مهم للغاية، خاصة مع الخوارزمية الجديدة لإنستجرام، ستحتاج إلى التركيز على هاشتاج يتعلق بالصورة ومستهدف من قبل جمهورك المرغوب فيه. وباستخدامك للهاشتاج الأكثر شهرة سيعج حسابك بالتفاعل خلال ثوان، تذكر 30 هاشتاجًا لكل صورة واستخدمها جميعا ثم ضعها في التعليقات بعد النشر، ولا تضعها في شرح الصورة.

استخدم خاصية الـ”geotag الوسم الجغرافي”

قم بتفعيل خاصية الوسم الجغرافي لصورك، سجّل الأماكن التي تتواجد بها أو التي يتواجد بها جمهورك المستهدف. على سبيل المثال، إذا كنت تتناول القهوة أشر إلى مقهى “ستارباكس” بهذه الطريقة يمكنك أن تكتسب متابعين جددا من المهتمين بستارباكس.

انشر في الأوقات الأمثل لمتابعيك

اختر الأوقات المناسبة لجمهورك، فمثلا إذا كنت تقيم في لوس أنجلوس وجمهورك من الشرق الأوسط، عليك مراعاة فروق التوقيت.

احرص على محتوى منشوراتك ليرضي جمهورك

كلما كانت صورك دقيقة وفائقة الجودة ستعجب جمهورك، فطالما اهتم الناس بالصور الفائقة الجودة واللقطات النادرة والمثيرة بدون علامات تجارية قد تشوه نقاءها، فإذا رغب أحد جماهيرك في إعادة نشر صورتك الجميلة، ستزيد متابعتك بالتأكيد.

ضع علامة تجارية على محتواك الأصلي

ستحتاج لحماية محتواك الأصلي بوضع علامة تجارية بشكل أنيق دون أن تؤثر على جودة صورتك، سيساعدك ذلك كي يعرف الناس إلى من ينسبون المحتوى في حالة مشاركته.

قم بالإشارة إلى حسابات أكبر وذات علاقة بصورك

إذا نشرت صورة لفنان مشهور مثلا ستحتاج للإشارة إليه أو إلى مدير أعماله مثلا، سيتابعك محبو هذا الفنان، ولو كنت محظوظا سيعيدون نشر صورتك لو أعجبتهم.