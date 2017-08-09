قطر تعفي 80 جنسية من تأشيرة الدخول.. العالم في 60 ثانية

أهم خمسة أخبار في العالم اليوم.. الأربعاء 9 أغسطس 2017

في مواجهة أزمتها مع دول الخليج العربي، قررت قطر إعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول إلى أراضيها خلال سفرهم على متن الخطوط الجوية القطرية، في خطوة تهدف إلى تنشيط السياحة.

وقال رئيس قطاع التنمية السياحية بهيئة السياحة القطرية، حسن الإبراهيمي، خلال المؤتمر الصحفي “إن قطر تقوم بنقلة تاريخية في مجال السياحة بإعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول”.

وأوضح أن “اختيار هذه الجنسيات جاء بناء على منهجية متخصصة، وستتم مراجعة وإضافة جنسيات أخرى على مراحل”.

وجاء في قائمة الدول المعفاة مبدأيا من تأشيرة قطر، دول أوروبية وآسيوية وأمريكية ولبنان وهو هو البلد العربي الوحيد في القائمة التي نشرت في نهاية المؤتمر الصحفي، على الرغم من أن مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم قطر، يعفي الدول الأعضاء فيه من التأشيرة..

وتصاعدت مرة أخرى التصريحات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية التي صرحت بأنها تدرس شن هجمات صاروخية على جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادي.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الرسمية، في بيان عسكري نقلته أمس، إن بيونغيانغ تدرس خطة لإطلاق صواريخ من متوسطة إلى بعيدة المدى صوب غوام، حيث تنشر واشنطن قاذفات قنابل استراتيجية.

وردا على ذلك، حذّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كوريا الشمالية بالتوقف عن تهديد الولايات المتحدة، وقال إنهم “سيواجهون نارا وغضبا لم يشهده العالم من قبل.”

وتمثل التصريحات المتبادلة تصعيدا حادا في بين البلدين.

ومن كوريا الشمالية إلى فرنسا حيث أكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب إلقاء القبض على منفذ هجوم دهس استهدف صباح اليوم مجموعة جنود في إحدى ضواحي باريس.

وأوضح أنه تم القبض على المشتبه به بينما كان يقود سيارة في الطريق السريع الرابط بين باريس وبولوني سور مير.

وذكرت تقارير إعلامية أن إلقاء القبض على الرجل تم في طريق سريع شمالي فرنسا، بعد إطلاق النار على سيارته. ولم يكن بحوزة المشتبه به اي سلاح.

أحيا اليوم الأربعاء رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذكرى الـ 72 للقصف النووي عام 1945 على مدينة ناجازاكي، ووضع إكليلا من الزهور في المجمع التذكاري.

وقال آبي: “اليابان عقدت العزم على الاضطلاع بدور أساسي من خلال العمل في آن واحد مع القوى العظمى النووية وغيرها، من أجل التوصل إلى عالم خال من الأسلحة النووية”.

وفي الرياضة تواصلت ردود الفعل الغاضبة داخل اتحاد الكرة الكاميرونى على خلفية تلميحات أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف”، باحتمالية سحب تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 من الكاميرون بداعى عدم جاهزيتها لاستضافة الحدث، ما أشعل ثورة الغضب بين المسؤولين في الكاميرون تجاه رئيس الكاف، وانتقد عيسى حياتو، الرئيس السابق للكاف، تصريحات “أحمد”.

وقال حياتو في تصريح لإذاعة فرنسا الدولية: “يجب أن يأتي أولا للملاحظة قبل أن يقول أحمد ما قاله في الوقت الحالي، خاصة أن الكاميرون تملك 5 ملاعب، ونحن لا نتكلم عن الملاعب التي تقوم الكاميرون ببنائها. لا أحد يمكنه القول إن الكاميرون لم تفعل شيئا”.