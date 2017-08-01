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في ميّة البطيخ

زحمة
1 أغسطس 2017

في ميّة البطيخ

متسابقة مستمتعة بالمشاركة في مهرجان كاليفورنيا السنوي للبطيخ في دورته رقم 55

Photograph: Xinhua/Barcroft Images

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زحمة

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