في ميّة البطيخ
متسابقة مستمتعة بالمشاركة في مهرجان كاليفورنيا السنوي للبطيخ في دورته رقم 55
Photograph: Xinhua/Barcroft Images
في ميّة البطيخ
متسابقة مستمتعة بالمشاركة في مهرجان كاليفورنيا السنوي للبطيخ في دورته رقم 55
Photograph: Xinhua/Barcroft Images
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