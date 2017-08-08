في ذكراها العشرين: 10 معلومات لا تعرفها عن الأميرة ديانا

غرائب لا تعرفها عن الأميرة الأسطورية

Mentalfloss- ستايسي كونرادت

ترجمة وإعداد- دعاء جمال

مع اقتراب الذكرى العشرين لوفاة الأميرة ديانا- 31 أغسطس- عرضت القناة البريطانية Channel 4 يوم الأحد فيلما وثائقيا عنها، تظهر فيه وهي تتحدث عن تفاصيل خاصة في حياتها الشخصية. وقد تم عرض هذا الفيلم الوثائقي من قبل عام 2004 بواسطة “سي إن إن” الأمريكية بعد معركة قضائية. إلا أنها المرة الأولى التي يتم عرضه فيها على قناة بريطانية، مما أثار غضب الكثير من المقربين من الأميرة ديانا.

وعلى الرغم من أن زواج الأميرة ديانا على الأمير تشارلز لم يكلل بالسعادة الأبدية، ظلت ديانا رمزًا للقوة والاستقلال وملهمة للنساء حول العالم.

فيما يلي نقدم لكم 10 أشياء ربما لا تعرفونها عن الأميرة ديانا:

1. مدرسة التمريض

عملت ديانا قبل أن تصبح أميرة كمدرس مساعد للروضة في مدرسة يانج إنجلند في بيملكو، وهي مدرسة تشجع المنهج المونتيسوري (*نهج تعليمي يعتمد على فلسفة تربوية تأخذ بمبدأ أن كل طفل يحمل في داخله الشخص الذي سيكون عليه في المستقبل).

2. لاعبة باليه

عندما تخطى طولها الـ152 سنتيمترا، أعلنت أنها أطول من أن تصل للمستوى الاحترافي في رياضة الباليه الذي أرادته.

3. مواعدة أختها للأمير تشارلز

انتشرت شائعات بشأن انتهاء علاقة سارة مع تشارلز، وذلك عندما ثرثرت ببعض التفاصيل للصحافة ثم عرضت على تشارلز بفخر المقالة المقتطعة من الصحيفة. وبّخها تشارلز ونقل اهتمامه إلى ديانا بعدها بفترة قصيرة. ومنحتهما سارة مباركتها عندما أعلنا خطبتهما، حينها قالت سارة: “عرفتهما ببعضهما، أنا إله الحب”

4. فستانها “عمل فني”

يظل فستان الأميرة ديانا الباهظ واحدًا من أكثر الفساتين شهرة -وتقليدًا- في تاريخ الفساتين. صممه ديفيد وإليزابيث إمانويل، كان فستان عاجي اللون مصممًا من حرير تافيتا ودانتيل عتيق، ومغطى بأكثر من 10 آلاف لؤلؤة (كل منها مخاطة يدويًا) وذيل طوله 7.62 مترا.

5. أولادها

اشتهرت ديانا بحمايتها البالغة لولديها ومحاولاتها الجاهدة لمنحهما نشأة “طبيعية” . لهذا كانت تصطحبهما بنفسها إلى المدرسة كلما تمكنت. وحرصت دياناعلى تدليلهما من وقت لآخر حتى إذا وصل الأمر لاستخدام مكانتها الملكية.

6. رسائل الشكر

عرف عن ديانا بعثها لرسائل شكر عن أبسط الأعمال وقيامها بهذا بسرعة شديدة.

7. الأقارب

لدي ديانا بعض الأقارب المثيرين للاهتمام، حيث كانت رين، زوجة والدها، ابنة باربارا كارتلندا، كاتبة الروايات الرومانسية الشهيرة. وكانت تربطها قرابة بكل من أوليفر بلات، الممثل الأمريكي وهمفري بوغارت، أحد أكبر نجوم السينما الأمريكية.

8. فرقة آبا الموسيقية

أحبت الأميرة فرقة آبا الغنائية، ولهذا قامت كاثرين، دوقة كامبريدج بضم أكثر أغاني الفرقة نجاحًا في حفل زفافها من الأمير ويليام.

9. فيلم The Rocky Horror Picture Show

كانت ديانا من أكبر المعجبين بالفيلم. قال تيم كاري في مقابلة صحافية ذات مرة إن ديانا شكرته على صناعة الفيلم عندما قابلها أول مرة، قائله له إنه “أكمل” تعليمها.

10. جزيرة ألثورب

للحفاظ على الخصوصية، تم دفن الأميرة ديانا في جزيرة آلثورب بملكية عائلتها، مما لايسمح بوجود زوار، وهناك 36 شجرة سنديان في الطريق إلى البحيرة واحدة عن كل عام من عمرها.