غادة جميل خلعت الحجاب: الكثيرات يرغبن ولا يملكن الجرأة

غادة جميل تتحدث عن خلعها الحجاب

أثارت غادة جميل مذيعة برنامج “اتفضلوا عندنا”، الذي يعرض على قناة” CBC سفرة”، الجدل بعد ظهورها في برنامجها بدون حجاب. فاتهمها بعض الجمهور بأنها خلعت الحجاب “لتتزوج” أو من أجل البحث عن عريس، واتهمها آخرون بأنها خلعت الحجاب من أجل الشهرة، فيما عبر العديدون عن “سقوطها من نظرهم” لخلعها إياه، بينما كان هناك من رأى أنها كانت أفضل شكلًا به ودعوها لارتدائه مجددًا.

إلا أن غادة ردت على كل هذه الانتقادات التي وجهت إليها في مقابلة أجرتها مع المصري لايت. أوضحت فيها أن خلعها للحجاب ليس له علاقة برغبتها في الشهرة لاشتهارها بالفعل وهي محجبة. وأنها لم تفعل هذا من أجل الحصول على عريس لأنها وفقًا لمنتقديها كانت أفضل شكلًا به. وأرجعت الأمر لأسباب شخصية رفضت الإفصاح عنها.

وأشارت غادة إلى وجود الكثير من النساء ممن يرغبن في خلع الحجاب ولكنهن لا يمتلكن الجرأة ، ومعه ذلك فإنها تؤمن بأن الحجاب فرض ديني وعلى كل فتاة أن ترتديه، ومع ذلك فإنها تختلف مع من يرون أن من تخلع “الطرحة” خارجة عن الدين، وهذا “ليس حقيقيا” على حد قولها.

غادة تقدم برنامجها بعد خلع الحجاب