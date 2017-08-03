علامات “القيامة” بدأت.. وكوكب مجهول يُنهي العالم في أكتوبر

اندبندنت- أندرو جريفن

ترجمة- غادة قدري



يوم القيامة هو موضوع الجدل الدائر بين الناس حول العالم حاليا، فقد نشرت صحيفة “اندبندنت” يوم الاثنين تقريرًا تصف فيه الأخبار حول “يوم القيامة” بأنها غير حقيقية ولا تستند إلى أدلة علمية.

وبحسب “اندبندنت” البريطانية يستند الناس في اعتقادهم بأن يوم القيامة قد أوشك، إلى 10 علامات ليوم القيامة مذكورة في الكتب المقدسة وقد بدأت بالحدوث فعلا، ولكن هؤلاء الذين ينتظرون نهاية العالم لم يذكروا كيف ومتى ستحدث تلك النهاية، رغم وقوع بعض الحوادث الطبيعية الغريبة.

وذكرت الصحيفة أن الذين ينتظرون يوم القيامة، يستندون إلى الكتاب الذي قدمه ديفيد ميد “وصول الكوكب أكس 2017” ويزعم الكتاب أن نهاية العالم ستكون في أكتوبر المقبل 2017.

وبحسب ميد فإن كوكب أكس أو نيبيرو، وهو كوكب ضخم في نظامنا الشمسي، سيرتطم بالأرض قريبا وسيدمر كل شيء، فيما لم يُرصد حتى الآن أي وجود لهذا الكوكب في المجموعة الشمسية.

ونفيًا لتلك التوقعات غير العلمية كتبت “ناسا” على موقعها عبر شبكة الإنترنت، “إذا كان الكوكب أكس حقيقيا في المجموعة الشمسية ويقترب من الأرض منذ عام 2012 كما زعم ديفيد ميد، فمن الأحرى أن علماء الفلك كانوا سيتتبعونه، وسيكون مرئيا الآن بالعين المجردة، ولكن من الواضح أن هذا الكوكب لا وجود له”

لكن الكوكب لم يظهر حتى الآن والناس حول العالم مازالوا ينتظرونه وهم يتحدثون عن نهاية العالم المتوقعة.

وتفسر صحيفة “دايلي ستار” اعتقاد الناس باقتراب الساعة جراء العلامات المصاحبة لتلك النهاية والمذكورة في الكتب المقدسة، مثل أسراب الجراد التي وصلت إلى جنوب روسيا وتم رصدها، على الرغم من أن هذه الظاهرة طبيعية وتحدث سنويا بسبب تغير المناخ.

ولفتت “دايلي ستار” لاعتقاد آخر يتعلق بكسوف الشمس الذي سيحدث في 21 أغسطس المقبل في الولايات المتحدة، في إشارة إلى أن بعض الثقافات تخشى كسوف الشمس كدلالة سلبية دون الاستناد إلى فرضيات علمية.

ويبدو أن المخاوف من يوم القيامة ليست حديثة فقد شغلت تلك المخاوف الناس على مر التاريخ، وتتكرر بين وقت وآخر أخبار ارتطام كواكب ومذنبات بالأرض ولكن في كل مرة تخرج “ناسا” لتطمئن البشر، غير أنها أعلنت في وقت سابق عن فناء العالم عام 2880 بسبب الارتطام المنتظر لكوكب DA 1950 والذي ينطلق بسرعة 15كم في الثانية.