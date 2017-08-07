عقوبات عربية على «فتوّات» الفيصلي.. العالم في 60 ثانية

أهم خمسة أخبار في العالم اليوم.. الإثنين 7 أغسطس 2017

قالت مصادر في مجلس إدارة الاتحاد العربي إن الاتحاد برئاسة الأمير تركي، قرر إيقاف النادي الفيصلي الأردني واستبعاده من المشاركة في البطولة العربية لمدة 5 أعوام، عقب أحداث أمس في نهائي البطولة حيث اعتدى لاعبو النادي والجهاز الإداري بالضرب على حكم اللقاء إبراهيم نور الدين.

وقرر الاتحاد العربي إيقاف عدد من لاعبي الفيصلي الأردني وتوقيع غرامات مالية عليهم عقب أحداث العنف على أن يخاطب نظيره الاتحاد الآسيوي لتنفيذ هذه العقوبات على لاعبي الفريق.

اتفق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الإثنين على تأسيس لجنة أزمة لبحث سبل لتجنب حدوث مواجهات بين الفلسطينيين وإسرائيل في المستقبل. وجاء ذلك خلال زيارة هي الأولى للعاهل الأردني للضفة الغربية المحتلة منذ خمس سنوات، وسط توترات مع إسرائيل بشأن تثبيت بوابات إلكترونية للمسجد الأقصى.

فيما قالت وسائل إعلام قطرية إن قطر أجرت مناورات عسكرية مشتركة مع قوات تركية يوم الاثنين في استعراض لتحالفهما الاستراتيجي بعد شهرين من مقاطعة دول عربية لقطر إثر اتهامات لها بدعم الإرهاب.

وقالت صحيفة الشرق القطرية إن المناورات تهدف إلى إعداد القوات المسلحة القطرية للدفاع عن المرافق “الحيوية والاقتصادية والاستراتيجية والبنية التحتية”.

وصوّت الناخبون في موريتانيا لصالح إلغاء مجلس الشيوخ، وتغيير العلم الوطني للبلاد. وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات إن 85 في المئة من الناخبين صوتوا لصالح التعديلات الدستورية، التي يتبناها الرئيس محمد ولد عبدالعزيز. وبلغت نسبة المشاركة أقل قليلا من 54 في المئة، وفق لجنة الانتخابات.

وكان ولد عبد العزيز قد دعا إلى هذا الاستفتاء، بعد أن رفض مجلس الشيوخ (الغرفة العليا من البرلمان) اقتراحاته بشأن تعديل الدستور، في مارس الماضي.

ومن تركيا، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن كل المشتبه بهم في محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 سيرتدون زيا بنيا لدى مثولهم أمام المحكمة. ويأتي ذلك بعدما ظهر متهم أمام المحكمة وهو يرتدي قميصا كتب عليه “بطل”.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها في بلدة مالاتيا شرقي البلاد “لن يسمح لهم (المتهمين) بعد ذلك بالمثول أمام المحكمة بما يحلو لهم من ثياب”.