عالم الصور

طريقان

زحمة
6 أغسطس 2017

طريقان

طارة إف 18 سوبر هورنيت تنطلق في السماء بينما تواصل حاملة الطائرات الأمريكية يو إس فورد طريقها فوق سطح المحيط

Photograph: HANDOUT/Reuters

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زحمة

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