طريقان
طارة إف 18 سوبر هورنيت تنطلق في السماء بينما تواصل حاملة الطائرات الأمريكية يو إس فورد طريقها فوق سطح المحيط
Photograph: HANDOUT/Reuters
طريقان
طارة إف 18 سوبر هورنيت تنطلق في السماء بينما تواصل حاملة الطائرات الأمريكية يو إس فورد طريقها فوق سطح المحيط
Photograph: HANDOUT/Reuters
موقع إخباري ممتع للشباب والكبار، يقدم أخبارا محلية وعالمية موضوعية. تنمية ذاتية، علاقات، صحة، وظائف، فنون. يستهدف أصحاب التعليم الجيد. شهريا 200 ألف مستخدم و400 ألف صفحة، يوميا 5 صفحات و9 دقائق لكل مستخدم. 60% من مصر، 10% من السعودية، 6% من أمريكا، 4% من الإمارات.