شاطئ غير عادي
لاعبون في سيرك أوبسالا يستعرضون بعض مهاراتهم على شاطئ بورتوبيللو في أدنبره.
Photograph: Murdo Macleod for the Guardian
شاطئ غير عادي
لاعبون في سيرك أوبسالا يستعرضون بعض مهاراتهم على شاطئ بورتوبيللو في أدنبره.
Photograph: Murdo Macleod for the Guardian
موقع إخباري ممتع للشباب والكبار، يقدم أخبارا محلية وعالمية موضوعية. تنمية ذاتية، علاقات، صحة، وظائف، فنون. يستهدف أصحاب التعليم الجيد. شهريا 200 ألف مستخدم و400 ألف صفحة، يوميا 5 صفحات و9 دقائق لكل مستخدم. 60% من مصر، 10% من السعودية، 6% من أمريكا، 4% من الإمارات.