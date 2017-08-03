عالم الصور

شاطئ غير عادي

زحمة
3 أغسطس 2017

شاطئ غير عادي

لاعبون في سيرك أوبسالا يستعرضون بعض مهاراتهم على شاطئ بورتوبيللو في أدنبره.

Photograph: Murdo Macleod for the Guardian

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زحمة

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