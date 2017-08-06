سطو مسلح في “العاشر”.. مصر في دقيقة

أهم 5 أخبار في مصر الأحد 6 أغسطس 2017

في حادثة سطو مسلح جديدة تعرض أحد المواطنين لحادثة سرقة تحت تهديد السلاح على يد مجهولين، أثناء دخوله أحد البنوك بمدينة العاشر من رمضان، وقاموا بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ 170 ألف جنيه كان بحوزة المجني عليه.

وما زالت قوات الشرطة تجري البحث والتحري لضبط الجناه، وفحص كاميرات المراقبة.

شهد اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بعيد العلم، وذلك بحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وقداسة بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين، فضلاً عن عدد من كبار العلماء ورؤساء الجامعات والمعاهد البحثية والشخصيات العامة وشباب الباحثين والمتفوقين.

وقد قام الرئيس بتكريم علماء مصر الفائزين بجوائز النيل، وجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية والدولة للتفوق، كما قام بتكريم أوائل الجامعات والثانوية العامة والدبلومات الفنية ومنحهم أنواط الامتياز.

وما زالت واقعة التحرش المتهم بها أستاذ جامعي تشغل الرأي العام المصري، وعلى خلفية نلك الحادثة، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه سيتم تحويل الدكتور ياسين لاشين، الأستاذ المتفرغ بقسم العلاقات العامة والاعلان بكلية الإعلام، للنيابة العامة، وإنه في حالة ثبوت تهمة التعديّ الجنسي عليه بعد التحقيقات ستوقع عليه العقوبة.

وأضاف الخشت خلال تصريحات تليفزيونية على فضائية “dmc” مساء أمس السبت أن الجامعة اتخذت الإجراءات اللازمة وأحالته للتحقيق ولمجلس التأديب في وقت سابق.

وأشار إلى أن الجامعة لم تتلق شكاوى ضد لاشين بهذا الشأن قبل انتشار مقطع صوتي منسوب إليه خلال اليومين الماضيين، وأنه لو تلقت الجامعة شكوى مماثلة لن تتوانى عن محاسبته.

اقرأ ايضاً : السعودية تعتقل أميرًا شابًّا ارتكب أعمال تعذيب وتحرّش ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني تمكنت من اكتشاف وتدمير جسم نفق رئيسي على الشريط الحدودي بشمال سيناء وتدمير عربتي دفع رباعي وقتل فردين تكفيريين شديدي الخطورة. وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني جهودها لتطهير باقي البؤر الإرهابية ودحر الإرهاب بشمال سيناء .



وأفضل لاعب رياضي هو سعد سمير مدافع فريق الأهلي حيث أعلن ناديه منحه لقب أفضل لاعب خلال موسم 2016-2017 داخل الفريق، من خلال تصويت الجماهير.

وقال الأهلي عبر حسابه الرسمي على تويتر: “بناًء على تصويتكم.. نسر هذا الموسم من لاعبينا هو هداف المدافعين سعد سمير”

وتابع النادي موجها رسالة لمدافع الفريق: “تهانينا لك وننتظر منك المزيد الموسم القادم”

واستطاع سعد سمير خلال الموسم الحالي على مدار 40 مباراة في مختلف المسابقات أن يسجل 4 أهداف، ولم يحصل على أي بطاقة صفراء.