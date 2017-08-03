زرعت الماريجوانا “من أجل زوجتي”.. العالم في 60 ثانية

أهم خمسة أخبار في العالم اليوم.. 3 أغسطس 2017



في إندونسيا، قضت محكمة بسجن رجل ثمانية أشهر بعد أن زرع الماريجوانا لاستخدامها في أغراض طبية للمساعدة في تخفيف معاناة زوجته المريضة بالسرطان التي توفيت بعد القبض عليه بفترة قصيرة.

وقال مارسلينا لين محاميه إن محكمة سانجاو في كاليمانتان الغربية قضت بسجن سودوارتو ثمانية أشهر وغرمته مليار روبية (75 ألف دولار). وأضاف أن المحكمة وجدت أن موكله لم يحصل على ترخيص بزراعة الماريجوانا ووفرها لشخص آخر لكنه قال إن القاضي سلم بأنه لا يستخدمها أو يتعاطاها.

ولوح القائد العسكري في شرق ليبيا، خليفة حفتر، بالتصدي لأية سفن إيطالية تقترب من المياة الإقليمية الليبية دون تصريح، وذلك بعد موافقة البرلمان الإيطالي، أمس الأربعاء، على خطة لإرسال قطع بحرية إلى ليبيا، في إطار المحاولات للحد من عبور المهاجرين البحر المتوسط باتجاه أوروبا.

وبعد فترة وجيزة من تصويت البرلمان الإيطالي، دخلت سفينة إيطالية المياه الإقليمية الليبية وتوجهت إلى طرابلس. وأصدر المشير حفتر، قائد ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي، أوامره إلى قواعد بحرية في أربع مدن ليبية باعتراض السفن الإيطالية.

وفي الدوحة، ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن قطر تعتزم السماح لبعض الوافدين بالحصول على إقامة دائمة في خطوة هي الأولى من نوعها‭‭‭ ‬‬‬في واحدة من دول الخليج العربية التي تعتمد بشدة على العمالة الأجنبية.‭ ‬

ووافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون سيسمح بمنح الإقامة الدائمة لأبناء القطريات المتزوجات من أجانب وكذلك لغير القطريين “الذين أدوا خدمات جليلة للدولة وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة”.

وقال رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيدف، إن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على بلاده تبلغ حد إعلان “حرب تجارية شاملة” على موسكو.

وأضاف أن الإجراءات التي وقعها الرئيس، دونالد ترامب، تبين عجز الرئيس الأمريكي التام، الذي قال إن الكونغرس أهانه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع على مضض يوم الأربعاء مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على روسيا ليصبح ساريا بعدما وافق عليه الكونجرس بأغلبية ساحقة الأسبوع الماضي. لكن ترامب انتقد التشريع ووصفه بأنه يتضمن عناصر “غير دستورية بشكل واضح”.

وفي الرياضة، رفضت رابطة الدوري الأسباني محاولة عدد من محاميي مهاجم نادي برشلونة، نيمار، لسداد الشرط الجزائي لانتقاله البالغ 222 مليون يورو. ويُتوقع أن يوقع نيمار، 25 عاما، لنادي باريس سان جيرمان مقابل صفقة انتقال قياسية، بعدما أبلغ اللاعب البرازيلي برشلونه برغبته في الرحيل عن النادي، يوم الأربعاء.

وتقول وسائل إعلام أسبانية إن مسؤولي رابطة الدروي يعتقدون بأن النادي الفرنسي ينتهك قواعد اللعب المالي النظيف في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.