دماء في “معركة قنا”.. مصر في دقيقة

أهم 5 أخبار في مصر يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017

أعلنت مصادر أمنية أن ضابط شرطة قد قٌتل يوم الثلاثاء وأصيب شرطيان آخران أثناء مداهمة وكر إرهابي في منطقة جبلية بمحافظة قنا .

وأضافت المصادر أن قوة من الشرطة داهمت منطقة المغارات الجبلية بمحافظة قنا بعد ورود معلومات باختباء عناصر متشددة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهبي بها وهي عناصر متورطة في عدد من العمليات الإرهابية آخرها الهجوم على دورية للشرطة في أسنا يوم الخميس والذي أدى لمقتل شرطي ومدني وأصابة 3 آخرين. .

وقال الجيش المصري إنه تسلم يوم الثلاثاء ثاني غواصة حديثة من طراز (209/1400) من ألمانيا ودشن غواصة ثالثة من الطراز نفسه.

وقال قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد حسن إن هذا النوع من الغواصات يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة.

وتسعى مصر لتعزيز قوتها العسكرية في مواجهة متشددين إسلاميين ينشطون في شمال شبه جزيرة سيناء ومخاوف من امتداد الصراع الدائر في ليبيا. وتعج منطقة الشرق الأوسط بالصراعات.

أما وزارة التموين فقد وضعت اليوم قيودا على المستفيدين الجدد من بطاقات التموين، ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 178 لسنة 2017 بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية، ومن أبرز التعديلات الجديدة فرض حد أقصى بواقع أربعة أفراد للأسرة الواحدة عند استخراج بطاقة جديدة.

ووفقا لقرار وزارة التموين بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية والصادر في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء، تشمل القواعد التي ستطبق على البطاقات الجديدة أن لا يزيد الحد الأقصى لدخل أصحاب المعاشات على 12000 جنيه، وللعاملين بالحكومة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال عل 1500 جنيه.

وفي حادثة انهيار عقاري جديدة ارتفع عدد ضحايا انهيار منزل قرية “سفلاق” بمركز ساقلتة في محافظة سوهاج إلى 3 أشخاص بعد انتشال جثث مالك المنزل وزوجته وطفل رضيع، فيما لا تزال جهود الإنقاذ مستمرة لرفع الأنقاض والبحث عن 4 مفقودين آخرين.

وكان مدير أمن سوهاج اللواء عمر عبدالعال تلقى اخطارا بالحادث وتبين من المعاينة والفحص أن المنزل مكون من 3 طوابق ملك فتحى محمود عبدالمجيد وتقطنه 5 أسر لأبنائه الأربعة.

على صعيد الرياضة، استقبل المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة وعصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، بمقر الاتحاد بالجزيرة.

وحرص أبوريدة وأعضاء المجلس على تأكيد الدعم الكامل لمسيرة الحكم الدولي، خاصة أنه سيدير مباراة إفريقية مهمة خلال الأيام القادمة.

وتأتى جلسة أبوريدة مع نور الدين لمؤازرته بعد الأحداث السيئة من لاعبي الفيصلي الأردني تجاهه والاعتداء عليه فى نهائي البطولة العربية الأحد الماضى.