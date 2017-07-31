دباديب الحرب

طفلة تعبر بين 700 دب لعبة وضعتها وكالة المعونة الدولية في بريطانيا على سلالم كتدرائية القديس بولس في لندن لتمثل 700 طفل يتم تهجيرهم أسبوعيا خلال الصراع الدامي في جنوب السودان

Photograph: Matt Crossick/PA