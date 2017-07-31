عالم الصور

دباديب الحرب

زحمة
31 يوليو 2017

دباديب الحرب

طفلة تعبر بين 700 دب لعبة وضعتها وكالة المعونة الدولية في بريطانيا على سلالم كتدرائية القديس بولس في لندن لتمثل 700 طفل يتم تهجيرهم أسبوعيا خلال الصراع الدامي في جنوب السودان

Photograph: Matt Crossick/PA
اقرأ ايضاً :   ليس شمسًا

زحمة

كل المقالات

سيعجبك ايضاً