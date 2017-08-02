ترامب يفرض عقوبات على موسكو.. العالم في 60 ثانية

أهم خمسة أخبار في العالم اليوم.. الأربعاء 2 أغسطس 2017

قال مسؤول بالبيت الأبيض يوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على روسيا ليصبح ساريا.

وكان الكونجرس قد أيد الأسبوع الماضي بأغلبية كبيرة فرض عقوبات على الحكومة الروسية بسبب تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 وضمها شبه جزيرة القرم وغيرهما مما اعتبر انتهاكات للمبادئ الدولية.

وقبل ترامب على مضض العقوبات الجديدة التي فرضها الكونجرس والتي تشمل إيران وكوريا الشمالية. وحصل مشروع القانون على ما يكفي من الدعم بالكونجرس لتجاوز حق النقض (الفيتو) الرئاسي.

وأعلنت قطر توقيع صفقة بقيمة 5 مليارات يورو لشراء سبع قطع عسكرية بحرية من إيطاليا في إطار اتفاق تعاون عسكري بين البلدين. وأعلن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء عن الصفقة خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي أنجلينو ألفانو في الدوحة بعد محادثات بشأن مساعي إنهاء النزاع بين قطر والدول العربية الأربع.

وقال المسؤول القطري إنه سعيد بإعلان إتمام الصفقة بين القوات البحرية الأميرية القطرية لشراء سبع قطع بحرية إيطالية في إطار التعاون العسكري المشترك بين البلدين. وذكر أن قيمة الصفقة تقدر بنحو خمسة مليارات يورو لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل أو يكشف عن أسماء الشركات المشاركة.





فيما تدخل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لمنع “عراك بالأيدي” بين عضو في البرلمان الاسرائيلي وبرلماني أردني. وتبادل النائبان الإهانات على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم قررا أن ينقلا شجارهما إلى أرض الواقع، على الحدود بين البلدين صباح اليوم.

وكان حازن، وهو عضو في حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو، قد كتب تغريدة في يوم إطلاق النار قال فيها إن الأردنيين “الذين نمدهم بالماء والذين ندافع عن مؤخراتهم كل يوم وليلة” في حاجة إلى “إعادة تعليم”. وأدى ذلك إلى تبادل غاضب مع النائب الأردني يحيى السعود، الذي كتب “دعوه يلقاني إن كان رجلا”.

بدأت حافلات تقل سوريين مغادرة مخيمات لاجئين في منطقة جرود عرسال اللبنانية الحدودية وفقا لاتفاق هدنة بين حزب الله اللبناني وجبهة فتح الشام السورية. وبموجب الاتفاق، يغادر آلاف السوريين، ومن بينهم مسلحون وأسرهم ولاجئون، المنطقة الحدودية ويتجهون إلى محافظة إدلب وفقا للاتفاق.

وقال مراسل بي بي سي عساف عبود على الحدود السورية اللبنانية إن الحافلات تقل مسلحين من هيئة تحرير الشام مع عائلاتهم وتستغرق الرحلة من جرود إلى سوريا 4 ساعات نظرا لوعورة الطرق غير الممهدة.

وفي الرياضة، قال نادي برشلونة في بيان إن نيمار أبلغه نيته بالرحيل عن النادي. ويقترب بذلك انتقال نيمار القياسي مقابل 222 مليون يورو (263 مليون دولار) إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. وانتشرت أنباء انتقاله لباريس سان جيرمان على نطاق واسع في وسائل الإعلام الاوروبية رغم أنه لم يكتمل بعد.

وجاء في البيان “أبلغ نيمار برفقة والده ووكيل أعماله برشلونة هذا الصباح بقراره ترك النادي خلال اجتماع عقد في مقر النادي”.