ترامب يطرد «الميت الحي».. العالم في 60 ثانية

أهم خمسة أخبار في العالم اليوم.. الثلاثاء 1 أغسطس 2017

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنطوني سكاراموتشي مدير الاتصالات في البيت الأبيض، بعد 10 أيام فقط من تولي منصبه. وكان سكارمواتشي أحد مستشاري ترامب قبل أن يُعين مسؤولا أول عن اتصالاته خلفا لمايك دوبكي الذي استقال بعد مرور 3 أشهر فقط على توليه منصبه، وأثار تعيينه انتقادات بعد أن استخدم لغة جارحة في الحديث عن زملائه في حديث صحفي.

وفي اليوم نفسه، جاءت أنباء خاطئة بوفاة «سكاراموتشي» عندما أرسلت كلية الحقوق بجامعة هارفرد دليلا للخريجين هذا الأسبوع كانت به علامة بجانب اسم سكاراموتشي تشير إلى أنه ميت. ويبلغ سكاراموتشي من العمر 53 عاما وتخرج في الجامعة عام 1989.





وأقر مجلس النواب الأردني، الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017. ووافق النواب على إلغاء المادة 308 المثيرة للجدل، والتي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من ضحيته.

وتعفي المادة 308 قبل التعديل، الجاني في جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه زواجًا صحيحًا من الضحية، على أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب 5 أعوام بعد ارتكاب الجناية أو 3 بعد ارتكاب الجنحة.





بينما في في تركيا، تبدأ اليوم الثلاثاء محاكمة حوالى 500 شخص اعتقلوا خلال المداهمات التي تلت محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، وذلك بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة.

وتجرى محاكمة 486 مشتبها به في قاعة أعدت خصيصا لهذا الغرض داخل سجن خارج أنقرة، وتتراوح التهم الموجهة إليهم بين ارتكاب الجرائم وانتهاك الدستور إلى محاولة قتل الرئيس رجب طيب أردوغان، حسب ما أفادت وكالة الأناضول الرسمي.

وتقدمت قطر الإثنين بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية بسبب المقاطعة التجارية التي تفرضها عليها السعودية والبحرين الإمارات، في خطوة تمّ فيها استثناء مصر، الدولة الرابعة المقاطعة للدوحة.

وأبلغ علي الوليد آل ثاني مدير مكتب قطر لدى منظمة التجارة العالمية وكالة رويترز أن بلاده تقدمت بشكوى إلى المنظمة ضد المقاطعة التجارية التي تفرضها عليها السعودية والبحرين والإمارات. وبتقديمها رسميا “طلب إجراء مشاورات” مع الدول الثلاث، وهي الخطوة الأولى في نزاع تجاري، فإن قطر تعطي تلك الدول مهلة 60 يوما لتسوية الشكوى أو مواجهة دعوى قضائية في منظمة التجارة وعقوبات تجارية انتقامية محتملة.



وفي الرياضة، قال إشبيلية المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء إنه ضم خيسوس نافاس مرة أخرى بعد أن ترك مانشستر سيتي عقب انتهاء عقده.

وخاض الجناح الإسباني الدولي مباراته الأولى كلاعب محترف مع إشبيلية عام 2003 وشارك معه في 393 قبل انضمامه لمانشستر سيتي في 2013 مقابل 14.9 ملايين جنيه إسترليني (19.7 ملايين دولار).







