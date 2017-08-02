تجديد حبس إسماعيل الإسكندراني.. مصر في دقيقة

أهم 5 أخبار في مصر اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2017

قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم الأربعاء تجديد حبس الباحث والصحفي إسماعيل الاسكندراني، 45 يوما علي ذمة التحقيقات، في القضية المتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت في وقت سابق القبض على الإسكندراني في مطار الغردقة بعد عودته من الخارج، وتم حبسه بقرار من النيابة على ذمة التحقيق وترحيله لسجن مزرعة طرة.

وأسندت له النيابة تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والترويج لأفكارها ونشر أخبار كاذبة.

وأخبار سارة لمحبي “ديسباسيتو”، حيث انفردت صحيفة اليوم السابع بخبر إحياء المطرب العالمى “لويس فونسى”، صاحب الأغنية الأشهر فى العالم “ديسباسيتو”، حفلا فى الساحل الشمالى برعاية إحدى شركات التطوير العقارى المصرية.

وبحسب ما أكدته صحيفة اليوم السابع فإن وزير الاستثمار الأسبق الدكتور أشرف سلمان الذى يرأس مجلس إدارة إحدى شركات التطوير العقارى المصرية قد وكل محمد طلعت “الرئيس التنفيذى لوكالة بوك يور ستار انترناشيونال” للتعاقد مع فونسي، حيث يعد محمد طلعت كلمة السر وراء ما تشهده مصر من أحداث عالمية مؤخرا، فهو المسئول الأول عن زيارة ليو ميسى التاريخية لمصر والمستشار التسويقى لحملات تشافى هيرنانديز، ليو ميسى و كريستيانو رونالدو ونيمار جونيور مع الشركات المصرية، وأيضا هو المنتج المنفذ لأغلب البرامج التى ضمت مشاهير من جميع أنحاء العالم مثل مونيكا بيلوتشى ، إليزابيث هيرلي، هيو جرانت، فان دام، الان ديلون وآخرين.

ومازال الإرهاب هو القضية الأبرز حول العالم، إذ استهلت مصر رئاستها لمجلس الأمن اليوم الأربعاء ، باستصدار قرار اعتمده المجلس اليوم بالإجماع، حول منع حصول الإرهابيين على السلاح.

وأشار السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك ورئيس مجلس الأمن، في بيانه عقب اعتماد المجلس بالإجماع للقرار، إلى كون القرار هو الأول من نوعه الذي يتناول بشكل مُفصل موضوع منع حصول الارهابيين على السلاح.

وأضاف أبو العطا، أن الخطر الكبير المترتب على حصول الإرهابيين على السلاح هو الذي جعل الرئاسة المصرية للجنة مكافحة الإرهاب حريصة على تنظيم إحاطة مفتوحة حول الموضوع في الأمم المتحدة في شهر مايو 2017، وذلك بمشاركة جميع الدول أعضاء الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة.

وفي مصر تناول مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، متابعة الموقف المتعلق بمشروع تطوير منطقة “أرض المعارض” في مدينة نصر، والذي سبق وأن تمت الموافقة على طرحها بما يسهم في استغلالها الاستغلال الأمثل.

يأتي ذلك بالتزامن مع توفير الدولة مساحة أرض كبيرة في العاصمة الإدارية الجديدة لتكون مقرًا لأرض المعارض الجديدة، والتي ستقام على أحدث الطرز العالمية في هذا المجال وباستخدام السبل التكنولوجيا المتطورة.

وعلى صعيد آخر، رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رحيل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق إلى نادي القادسية الكويتي.

وتواجد مندوب النادي الكويتي في القاهرة لعقد جلسة مع رئيس نادي الزمالك.

وطلب مندوب القادسية من مرتضى منصور التفكير مرة أخرى في العرض بشكل نهائي والرد عليه بمخاطبة كتابية رسمية، حتى يقدمها لناديه الكويتي للتأكد من دخوله في مفاوضات مع الزمالك من أجل ضم شيكابالا.