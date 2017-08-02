تجديد حبس إسماعيل الإسكندراني.. مصر في دقيقة

أهم 5 أخبار في مصر اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2017
وأسندت له النيابة تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والترويج لأفكارها ونشر أخبار كاذبة.
ومازال الإرهاب هو القضية الأبرز حول العالم، إذ استهلت مصر رئاستها لمجلس الأمن اليوم الأربعاء ، باستصدار قرار اعتمده المجلس اليوم بالإجماع، حول منع حصول الإرهابيين على السلاح.
وأشار السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك ورئيس مجلس الأمن، في بيانه عقب اعتماد المجلس بالإجماع للقرار، إلى كون القرار هو الأول من نوعه الذي يتناول بشكل مُفصل موضوع منع حصول الارهابيين على السلاح.
وأضاف أبو العطا، أن الخطر الكبير المترتب على حصول الإرهابيين على السلاح هو الذي جعل الرئاسة المصرية للجنة مكافحة الإرهاب حريصة على تنظيم إحاطة مفتوحة حول الموضوع في الأمم المتحدة في شهر مايو 2017، وذلك بمشاركة جميع الدول أعضاء الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة.
وفي مصر تناول مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، متابعة الموقف المتعلق بمشروع تطوير منطقة “أرض المعارض” في مدينة نصر، والذي سبق وأن تمت الموافقة على طرحها بما يسهم في استغلالها الاستغلال الأمثل.
يأتي ذلك بالتزامن مع توفير الدولة مساحة أرض كبيرة في العاصمة الإدارية الجديدة لتكون مقرًا لأرض المعارض الجديدة، والتي ستقام على أحدث الطرز العالمية في هذا المجال وباستخدام السبل التكنولوجيا المتطورة.
وعلى صعيد آخر، رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رحيل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق إلى نادي القادسية الكويتي.
وتواجد مندوب النادي الكويتي في القاهرة لعقد جلسة مع رئيس نادي الزمالك.
وطلب مندوب القادسية من مرتضى منصور التفكير مرة أخرى في العرض بشكل نهائي والرد عليه بمخاطبة كتابية رسمية، حتى يقدمها لناديه الكويتي للتأكد من دخوله في مفاوضات مع الزمالك من أجل ضم شيكابالا.