بلومبرج: “الاقتراض الضخم” وراء ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري

وكالة بلومبرج الاقتصادية نشرت جدول للاحتياطي النقدي المصري منذ 2005 إلى 2017

قالت وكالة بلومبرج إن الاحتياطات المالية الأجنبية في مصر قد حققت رقما قياسيا في يوليو المنقضي، نتيجة “الاقتراض الخارجي الضخم”، حيث قام المستثمرون بضخ الأموال بالعملة الصعبة إلى الأصول المصرية بعد رفع الحكومة لمعظم القيود المفروضة على العملة وموافقة صندوق النقل الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وتلا ذلك تدفق ما يساوي 14 مليار دولار مقابل شراء أذون الخزانة المصرية، وهو رقم من بين أعلى العائدات في العالم

وكان البنك المركزي قد أعلن يوم الثلاثاء ارتفاع الاحتياطي المالي الأجنبي إلى 36.4 مليار دولار، منها تدفقات إجمالية بلغت 7.7 مليار دولار فى يوليو الماضى، منها 3.7 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية و 4 مليارات دولار من الاقتصاد المحلى. كما حصلت مصر على دفعة من قرض صندوق النقد الدولى بلغت 1.25 مليار دولار فى الشهر نفسه.