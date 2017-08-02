بكرة في وسط البلد.. الخميس 3 أغسطس

خدمة يومية بالتعاون مع جريدة منطقتي
1. عرض فيلم Perfect Strangers في زاوية “جميع الحفلات”
2. حفل أم كلثوم تعود من جديد بساقية الصاوي 6م
3. حفل أسامة الهادى بساقية الصاوي 6م
4. مزيكا في السطح: هانيا فنصه في درب 1718 8:30م
5. لقاء مفتوح مع الكاتبة والمؤرخة الثقافية عليا مسلم في التاون هاوس 7م
6. حفل الطنبورة البورسعيدية في مسرح الضمة 8م
7. ليلة للمايك المفتوح علي مسرح رووم آرت سبيس 8:30م
2. حفل أم كلثوم تعود من جديد بساقية الصاوي 6م
3. حفل أسامة الهادى بساقية الصاوي 6م
4. مزيكا في السطح: هانيا فنصه في درب 1718 8:30م
5. لقاء مفتوح مع الكاتبة والمؤرخة الثقافية عليا مسلم في التاون هاوس 7م
6. حفل الطنبورة البورسعيدية في مسرح الضمة 8م
7. ليلة للمايك المفتوح علي مسرح رووم آرت سبيس 8:30م