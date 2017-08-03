بكرة في وسط البلد

بكرة في وسط البلد.. الجمعة 4 أغسطس

زحمة
3 أغسطس 2017

خدمة يومية بالتعاون مع جريدة منطقتي

1. حفل عمرو حسن في ساقية الصاوي 4م

2. عرض فيلم Perfect Strangers في زاوية “جميع الحفلات”

3. دايرة طبول في مركز جسور الثقافي 7م


4. حفل فرقة سلطان العارفين في الربع 8م


5. حفل علي الهلباوي في ساقية الصاوي 8م


6. حفل فرقة Sudan Roots في علبة آلوان 8:30م

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زحمة

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