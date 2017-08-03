بكرة في وسط البلد.. الجمعة 4 أغسطس

خدمة يومية بالتعاون مع جريدة منطقتي
1. حفل عمرو حسن في ساقية الصاوي 4م
2. عرض فيلم Perfect Strangers في زاوية “جميع الحفلات”
3. دايرة طبول في مركز جسور الثقافي 7م
4. حفل فرقة سلطان العارفين في الربع 8م
5. حفل علي الهلباوي في ساقية الصاوي 8م
خدمة يومية بالتعاون مع جريدة منطقتي
1. حفل عمرو حسن في ساقية الصاوي 4م
2. عرض فيلم Perfect Strangers في زاوية “جميع الحفلات”
3. دايرة طبول في مركز جسور الثقافي 7م
4. حفل فرقة سلطان العارفين في الربع 8م
5. حفل علي الهلباوي في ساقية الصاوي 8م
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