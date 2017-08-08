بعد وفاة غزل..برديس تعتزل الرقص “بلا رجعة”

الراقصة برديس: كنت في غفلة

أعنلت الراقصة برديس، اعتزالها الفن بسبب حزنها الشديد على صديقتها الراحلة الراقصة غزل، والتى توفيت الأسبوع الماضي أثناء خضوعها لعملية جراحية.

وحذفت برديس صورها من على حسابها في “فيسبوك” وكتبت رسالة وداع إلى جمهورها موضحة بأنها قررت الاعتزال، وقد اتخذت قرارا لا رجعة فيه، وأكدت أنها غير مسؤولة عن أي صور لها وهي بملابس الرقص.

وكتبت برديس عبر حسابها على “فيس بوك” :”لكل حبايبى وإخواتى وأصحابى اللى بيحبولى الخير أحب اقولكم أنا اعتزلت الرقص الشرقى تماما وقرار لا رجعة”.

وأضافت: “بجد أد إيه الإنسان لسان فى ثانيه عند ربنا وأنا كنت على علم بكده بس بجد الواحد كان فى غفله قسما بالله إن أول مره أفقد حد كنت بشوفه قدام عيني من نفس المجال والله العظيم من يوم سماعى الخبر وأنا مدمره وعدم حضورى الجنازة والله العظيم كنت خارج مصر بس الله يرحمها وقطع لسان أي حد يجيب سيرتها”

وتابعت:” محدش عالم بظروف حد إلا ربنا فالحمد لله ده قرارى بجد وعلى فكرة أنا مش لابسه الحجاب أنا عايشه حياتى بالتزام وعايشه سنى اللى بيضيع منى فى مجال كله ياله نفسى وربنا يديني الخير ويديني الذريه الصالحه وأنا مش مسؤلة عن أى صفحه تنزل صور ببدل أو أي فيديوهات أو أي كليب نزل او هينزل دي حاجات قديمة انا صفحتى دى الشخصيه، وأنتو كلكو أصحابى وبحبكم. ربنا يحسّن خاتمتنا وموت الغفلة ويهدينا جميعا”

كانت الراقصة برديس قد نعت صديقتها غزل الأسبوع الماضي بعد وفاتها بكلمات مؤثرة قائلة: “قسما بالله قلبي وجعني قوي لما سمعت خبر وفاة غزل في ذمة الله ربنا يرحمها ويغفر لها ويسامحنا كلنا يارب، بجد الموت مابيعرفش سن، الله يرحمها يارب، رحمتك بعبادك وأحسن خاتمتنا بجد خبر دمرني نفسيا يارب ارحمها برحمتك”

