براءة نهائية لمحمد الظواهري.. والمؤبّد بدلًا من الإعدام لـ10 متهمين

براءة نهائية لمحمد الظواهري.. والمؤبد بدلًا من الإعدام لـ10 متهمين



الشروق – الأهرام – زحمة

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار طه قاسم، اليوم الإثنين، بتعديل أحكام الإعدام الصادرة ضد عشرة متهمين، وتأييد براءة محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري نهائيًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الظواهري”.

وصححت محكمة النقض الحكم المطعون فيه واستبدلت عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد بحق كل من “فوزي محمد السيد وعمرو عبدالخالق وسيد أحمد السيد وعزيز عزت وناصر عبدالفتاح وأحمد محمود عبدالرحيم وعمار ممدوح وبلال إبراهيم”، وكذلك بالنسبة إلى المحكوم عليهما “محمد فتحي عبدالعزيز وأحمد جمال فرغلي” اللذين لم يقبل طعنهما شكلًا.

كانت نيابة النقض أوصت بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق عشرة متهمين وإلغاء أحكام السجن المؤبد بحق سبعة آخرين. وتشمل القضية 65 متهمًا طاعنًا في القضية حيث تقدم دفاع المتهمين بـ36 طعنًا بينما تقدمت النيابة بـ29 طعنًا آخرين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي قضت في أكتوبر عام 2015 ببراءة محمد ربيع الظواهري، المتهم الرئيسي في القضية، وشقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري. كما قضت بإعدام عشرة متهمين والسجن المؤبد لـ32 متهمًا، والمشدد 15 عامًا لـ18 آخرين وبراءة 15 متهمًا، وقد حصل بعض المتهمين السابقين على أكثر من حكم واحد.

كانت النيابة أسندت للمتهمين تهم “تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها بالسلاح لتغيير نظام الحكم بالقوة. وأنهم من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة. وتهم الاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت عسكرية وأخرى تابعة للشرطة وارتكاب أعمال إرهابية تهدف إلى نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر”.

يذكر أنه ألقي القبض على الظواهري في أغسطس 2013 واتهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم “خلية الظواهري” قبل أن تتم تبرأته منها.

وجاء في منطوق الحكم:

أولا: عدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم “محمد فتحي عبدالعزيز، وأحمد جمال، ومصطفى حسين السيد” شكلا.

ثانيا: قبول عرض النيابة العامة للقضية بطعن باقي الطاعنين شكلا، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه يستبدل عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد المضى بها على كل من المتهمين، فوزي محمد السيد وعمرو عبدالخالق وسيد أحمد السيد وعزيز عزت وناصر عبدالفتاح وأحمد محمود عبدالرحيم وعمار ممدوح وبلال إبراهيم وكذلك بالنسبة إلى المحكوم عليهما محمد فتحي عبدالعزيز وأحمد جمال فرغلي.

وثالثا: قبول طعن النيابة شكلا لباقي المتهمين وفي الموضوع برفضه.