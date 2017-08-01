بدء محاكمة “داعش الصعيد”.. مصر في دقيقة

أهم 5 أخبار في مصر اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2017

بدأت محكمة جنايات الجيزة اليوم الثلاثاء محاكمة 66 شخصا بتهمة تأسيس جماعة متشددة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي “داعش” في جنوب البلاد والتخطيط لشن هجمات على قوات الأمن والمسيحيين.

وقالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي معتز مصطفى خفاجي قررت يوم الثلاثاء تأجيل المحاكمة إلى جلسة العاشر من سبتمبر، لفض أحراز القضية التي تعرف إعلاميا في مصر باسم قضية تنظيم (داعش الصعيد).

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين، ومن بينهم 43 شخصا محبوسا، إلى المحاكمة الجنائية بتهم من بينها تأسيس وقيادة جماعة إرهابية تعرف باسم (ولاية الصعيد) وتتبع تنظيم الدولة الإسلامية أو الانضمام لها.

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور محمد عثمان الخشت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، رئيساً لجامعة القاهرة، لمدة 4 سنوات تبدأ من أول أغسطس، خلفاً للدكتور جابر نصار، الذي انتهت مدته القانونية نهاية يوليو الماضي.

قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية زيادة عدد السلع الغذائية المسموح بصرفها على البطاقات التموينية بجانب السكر والزيت، وجاء اللبن المعبأ والمجفف وزيت الذرة والحلوى الطحينية وعسل النحل والعسل الأسود والخضراوات المجمدة ومجموعة متنوعة من الجبن والمسلى والزبدة والشاي في مقدمة رغبات المواطنين التي تم إدراجها ضمن المقررات التموينية بداية من شهر أغسطس الجاري.

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء قفزة حادة في الأرقام المبدئية للاحتياطي الأجنبي المصري في يوليو ليسجل 36.036 مليار دولار متجاوزا مستواه قبل ثورة يناير 2011.

وتعني أحدث أرقام المركزي التي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء أن الاحتياطي زاد بنحو 4.731 مليار دولار في يوليو فقط، وتلقت مصر في يوليو دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وعلى صعيد مختلف قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، انطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز يوم 8 سبتمبر المقبل، على أن يكون يوم 22 مايو 2018 موعدا لانتهاء المسابقة.

وجاء قرار الجبلاية بعد الاجتماعات التي جمعت عامر حسين رئيس لجنة المسابقات مع مجلس اتحاد الكرة وأعضاء المجلس في مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، ومناقشة التصور الكامل لجدول المسابقة في الموسم الجديد.