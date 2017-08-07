بالفيديو..”علقة ساخنة” للحكم من لاعبي الفيصلي الأردني بعد الهزيمة من الترجي التونسي 2/3

حفلة ضرب للحكم إبراهيم نور الدين بعد نهائي البطولة العربية

زحمة

تلقى إبراهيم نور الدين حكم مباراة نهائي البطولة العربية “علقة ساخنة” من لاعبي وإداريي الفيصلي الأردني، بعد خسارة الأخير من الترجي التونسي 2/3 في النهائي الذي أقيم في ستاد اسكندرية

واعتبر لاعبو الفيصلي خسارتهم غير عادلة بعد تلقيهم هدفا ثالثا للترجي أثناء إصابة أحد لاعبيهم ووقوعه على الأرض، كما أنهم رأوا أن الهدف جاء من تسلل

واحتج اللاعبون الأردنيون بعد الهدف وتوقفت المباراة عدة دقائق قبل أن تستأنف وتنتهي بفوز الترجي التونسي بالمباراة وبالبطولة

ليعتدي بعدها لاعبو الفيصلي على الحكم اعتداء مبرحا

شاهد أهداف اللقاء