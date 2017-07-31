اليمن: إعدام عَلَني لمُغتَصِب طفلة.. العالم في 60 ثانية

أهم خمسة أخبار في العالم اليوم.. الإثنين 31 يوليو 2017







في العاصمة اليمنية صنعاء، قال شهود إن رجلًا أُعدم علنًا أمام مئات من الناس اليوم الإثنين بعد إدانته باغتصاب وقتل طفلة تبلغ من العمر ثلاثة أعوام.

وأطلق شرطي خمس رصاصات من بندقية آلية على محمد المغربي (41 عاما) وهو يرقد ويداه مقيدتان وراء ظهره على دثار مفروش على الأرض بميدان التحرير بعدما قرأ قاض حكم الإعدام. وقال يحيى المطري والد الطفلة للصحفيين عقب تنفيذ الحكم إنه شعر وكأنه ولد من جديد. وقال الرجل “هذا أول يوم في حياتي. أشعر بارتياح الآن”.

رفضت المحكمة العليا البريطانية طلبا بتقديم رئيس الوزراء السابق توني بلير لمحاكمة خاصة بسبب دوره في الحرب على العراق.

وكان الفريق عبدالواحد شنان الرباط، رئيس أركان الجيش العراقي السابق، قد سعى إلى تشكيل هيئة ادعاء خاصة للتحقيق مع بلير. ويتهم الرباط رئيس الوزراء البريطاني السابق بارتكاب “جريمة عدوان” بجر بلاده إلى غزو العراق عام 2003.

فيما قال متحدث باسم الكرملين اليوم إن الولايات المتحدة يمكن أن تدرج موظفيها المحليين ضمن 755 دبلوماسيًا يجب أن تسحبهم من روسيا ليخفف بذلك تأثير أمر أصدره الرئيس فلاديمير بوتين. وهذا التوضيح من جانب الكرملين يعني أنه لن يكون من الضروري حدوث ترحيل جماعي لدبلوماسيين أمريكيين في إطار رد موسكو على عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة عليها.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد أنّه ينبغي على 755 دبلوماسيًا أمريكيًا مغادرة الأراضي الروسية ردًا على فرض عقوبات أمريكية جديدة على موسكو.

وفي ما يتعلق بهجوم داعش الانتحاري الذي استهدف مقر السفارة العراقية في العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم، قالت الخارجية العراقية إنه تم إجلاء القائم بأعمال سفارة العراق ونُقل إلى السفارة المصرية. وقالت في بيان إن عملية اقتحام السفارة “أسفرت حتى الآن عن مقتل اثنين من حرسها الأفغان”.

ومن جانبها أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن هجوم مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) على السفارة العراقية في كابول انتهى بعد نحو أربع ساعات من تفجير انتحاري نفسه عند بوابتها. وجاء في بيان للوزارة أن أيا من فريق عمل السفارة لم يتعرض لأذى، مضيفا أن القوات الخاصة وصلت موقع الهجوم “بسرعة وفي الوقت المناسب”.

وفي الرياضة، قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الإثنين إنه عاقب مانشستر يونايتد واثنين من لاعبيه بغرامة مالية بعد انتهاك لوائح الكشف عن المنشطات.

وغُرم كل من دالي بليند وفيل جونز مدافعي يونايتد مبلغ خمسة آلاف يورو (5900 دولار) مقابل عشرة آلاف يورو ليونايتد بعد انتهاك لوائح الكشف عن المنشطات خلال نهائي الدوري الأوروبي ضد أياكس الهولندي في ستوكهولم يوم 24 مايو.