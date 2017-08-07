الوليد بن طلال يستقبل وزيرة الاستثمار “بالشورت” ..و”المصري اليوم” تحذف الصورة

الجريدة استبدلت الصورة بأخرى لا يظهر فيها “شورت” الوليد

حذف موقع جريدة المصري اليوم صورة لوقائع استقبال رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال لوزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر والوفد المرافق لها

وأثارت الصورة انتقادات بسبب ظهور الوليد وهو يرتدي “شورت” وهو ما يتنافى مع القواعد المرعية للاجتماعات الرسمية

واستبدلت الجريدة الصورة المحذوفة بصورة أخرى لا يظهر فيها “شورت” الوليد

والتقت الوزيرة أمس الأحد بالوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية، بحضور الدكتور شهاب مرزبان كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية، وهشام طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى بمدينة شرم الشيخ.

واتفق الجانبان خلال اللقاء الذي عقد الأحد، على زيادة استثمارات الأمير الوليد بن طلال في مصر، حيث قرر التوسع في منتجع فورسيزون بشرم الشيخ، ليكون أكبر منتجع في العالم والاستثمار في إنشاء فندقين جديدين بالعلمين ومدينتي، ومن المنتظر أن يتجاوز حجم هذه الاستثمارات الجديدة نحو 800 مليون دولار بالاشتراك مع مجموعة طلعت مصطفى، والتي بلغت استثمارتها في منتجعات فورسيزون شرم الشيخ ونايل بلازا والإسكندرية ومشروع مدينتي ومشروع العلمين نحو 1.8 مليار دولار.