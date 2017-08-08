القواعد الجديدة لبطاقات التموين: الأسرة لا تزيد على 4 أفراد والدخل على 1500 جنيه

الجريدة الرسمية تنشر القواعد الجديدة لاستخراج بطاقات التموين

فرضت وزارة التموين قيودا على المستفيدين الجدد من بطاقات التموين، ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 178 لسنة 2017 بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية، ومن أبرز التعديلات الجديدة فرض حد أقصى بواقع أربعة أفراد للأسرة الواحدة عند استخراج بطاقة جديدة.

ووفقا لقرار وزارة التموين بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية والصادر في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء، تشمل القواعد التي ستطبق على البطاقات الجديدة أن لا يزيد الحد الأقصى لدخل أصحاب المعاشات على 1200 جنيه، وللعاملين بالحكومة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال عل 1500 جنيه.

كما تنص القواعد على أن لا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهري على 800 جنيه لأصحاب العمالة المؤقتة والمهنيين والحرفيين والسائقين والمتعطلين والحاصلين على مؤهلات دراسة عليا وما زالوا بدون عمل.

وتدعم مصر نحو 68.8 ملايين مواطن من خلال حوالي 20.8 ملايين بطاقة تموين.

وتدفع مصر 50 جنيها شهريا لكل فرد مستفيد في بطاقة التموين ليشتري بها سلعا غذائية أساسية.

وشمل قرار وزير التموين على المصيلحي الذي يحمل تاريخ 24 يونيو أن يستحق لأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة صدور بطاقة تموينية دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.

وكان مجلس الوزراء قد نفى أمس استبعاد المواطنين الذين يزيد دخلهم على 1500 جنيه من بطاقات التموين “الحالية”، وجاء القرار الجديد اليوم ليستبعد المستفيدين “الجدد” ممن يزيد دخلهم على 1500 جنيه من بطاقات التموين.