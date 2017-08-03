“الصحة” تطارد فيروس سي في العاصمة الجديدة

وزير الصحة: خطتنا القضاء على المرض تماما في يونية 2018

كتبت- مي عبد الغني

توجه أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان ،صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة الإدارية الجديدة وذلك لإجراء المسح الطبي الشامل لفيروس سي للعاملين بالعاصمة تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى للالتهاب الكبدى الوبائي. وأوضح الوزير في كلمته أن الصحة انتهت من مسح 900 قرية في 9 محافظات بالوجه القبلى ، كما سيتم الانتهاء من مسح جميع محافظات الصعيد نهاية 2017، مؤكداً إنه تم مسح 2 مليون و400 ألف مواطن ، وذلك ضمن خطة الوزارة للقضاء على فيروس سي قبل يونيو 2018.

وأضاف أنه تم علاج مليون و130 الف مواطن حتى الآن سواء بالمراكز التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية أو التأمين الصحى ، بتكلفة 3 مليار و300 مليون جنيه ، لافتا إلى أن عدد المترددين من المرضى على وحدات فيروس “سى” شهريا بلغوا 16 الف مواطن فقط ، مما يعنى أن نسب المترددين لصرف العلاج لا تتجاوز 0.01% وفى طريقها للانخفاض.

و يذكر أن الصحة كانت قد أعلنت في 31 يوليو 2016 عن القضاء على قوائم الانتظار لمرضى فيروس “سى .