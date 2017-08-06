السيسي في عيد العلم: مليون جنيه “للمبتكرين” ومضاعفة جوائز الدولة

السيسي: إنشاء أربع جوائز للشباب المبتكرين قيمة الجائزة 250 ألف جنيه

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب يشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدني على أن يتولى هذا الصندوق دعم إنشاء المدينة المصرية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكلف السيسي وزير التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ «الإجراءات اللازمة لزيادة عدد الجوائز التي تمنحها الدولة في كل المجالات ومضاعفة قيمتها المالية، فضلًا عن إنشاء أربع جوائز جديدة للابتكار في مجالات الزراعة والغذاء، والصحة والدواء، والطاقة والمياه والصناعة تخصص لشباب المبتكرين على أن تكون قيمة الجائزة 250 ألف جنيه وأن يتم بدء العمل بذلك اعتبارًا من إعلان جوائز هذا العام».

جاء ذلك خلال كلمة السيسي في احتفال الدولة بـ«عيد العلم» وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من القيادات السياسية والعلمية وعدد من رؤساء الجامعات والمعاهد.

وكرم السيسي عددًا من علماء مصر وأوائل الجامعات المصرية وأوائل المعاهد والدبلومات الفنية خلال الاحتفال.