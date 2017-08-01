السعودية تعلن إنشاء أوّل منتجع يضم 50 جزيرة في البحر الأحمر

رويترز- وكالة الأنباء السعودية

أعلن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إطلاق مشروع سياحي عالمي في المملكة تحت مسمى مشروع البحر الأحمر.

وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» اليوم الثلاثاء، إن السعودية تعتزم إنشاء وتطوير منتجعات سياحية تقع على نحو 50 جزيرة قبالة سواحل المملكة على البحر الأحمر.

وسيشمل «مشروع البحر الأحمر» الذي سيقام بين مدينتي أملج والوجه محمية طبيعية لاستكشاف تنوع الحياة النباتية والحيوانية وأنشطة للغوص لاستكشاف الشعب المرجانية إلى جانب مواقع أثرية مثل آثار مدائن صالح بحسب بيان الوكالة.

وقالت الوكالة إنه سيتم وضع حجر الأساس للمشروع في الربع الثالث من عام 2019، والانتهاء من المرحلة الأولى في الربع الأخير من عام 2022، وهي مرحلة ستشهد تطوير المطار، والميناء، وتطوير الفنادق والمساكن الفخمة، والانتهاء من المرافق والبنية التحتية، وخدمات النقل (القوارب، والطائرات المائية، وغيرهما).

وقال البيان إن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يرأسه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، سيضخ الاستثمارات الأولية في هذا المشروع، ويفتح المجال لعقد شراكات مع أبرز الشركات العالمية الكبرى، مما سيسهم في جلب استثمارات مباشرة وجديدة إلى المملكة، مع السعي إلى استقطاب وإعادة توجيه مصروفات السياحة السعودية إلى الداخل بحسب البيان.

ومن المعتقد أن الصندوق يملك أصولا بقية إجمالية تبلغ نحو 183 مليار دولار ومن المنتظر أن يتلقى تدفقات نقدية العام المقبل بعد بيع أسهم في شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية.