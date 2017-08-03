السجن المشدد لخمسين أمين شرطة.. مصر في دقيقة

أهم 5 أخبار في مصر الخميس 3 أغسطس 2017

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء في جلستها اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد إبراهيم قنصوة، وعضوية المستشارين السيد محمد شومة ووائل عمر الشحات، في قضية إضراب 50 من أمناء وأفراد الشرطة عن العمل بمختلف القطاعات الشرطية بجنوب سيناء احتجاجا على قرار من وزارة الداخلية بتخفيض أيام الإجازات وتعديل نظام التشغيل، بمعاقبة المتهمين من الأول إلى العاشر بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 500 جنيه وأداء مبلغ 1000 جنيه قيمة التلفيات بالتضامن بين المتهمين وإلزامهم بالمصروفات الجنائية وذلك في القضية رقم 97 لسنة 2017.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين من الحادي عشر حتى الخمسين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 500 جنيه والعزل من الوظيفة وإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ 6000 جنيه قيمة التلفيات وذلك في القضية رقم 766 لسنة 2017.

أصدرت النيابة العسكرية، اليوم الخميس، قرارًا بإحالة 40 مدنيا إلى القضاء العسكرى فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية خلية التفجيرات” فى محافظة المنيا، التي تعود وقائعها إلى صيف 2015؛ وذلك بحسب تصريحات خالد الكومى محامى المتهمين.

وقال الكومى، إن “أمر الإحالة الذي صدر قبل نحو 10 أيام، وتم إعلانه اليوم الخميس، وتحددت له جلسة 8 أغسطس الجارى لنظر أولى جلسات المحاكمة “بينهم 15 متهما محبوسًا، وباقي المتهمين هاربين.

انهار عقار مكون من 5 طوابق بالمنصورة، الخميس، وتصدع عقاران مجاوران، تلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور قسم أول المنصورة، يفيد بانهيار عقار مكون من 5 طوابق بشارع منتصر بحي غرب المنصورة، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ والأمن إلى موقع العقار.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، وفاة شخصين، وإصابة 4 آخرين، إثر انهيار عقار مكون من خمسة طوابق بشارع الثانوية من شارع البحر في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تضاء في العاشرة والنصف من مساء اليوم الخميس ولمدة ساعة أهرامات الجيزة باللون الأخضر، وذلك تضامنا مع مرضى الكبد الوبائي (فيروس سي).

يأتي هذا الحدث بالتنسيق بين وزارتي الآثار والصحة ومنظمة الصحة العالمية و البنك الدولي.

وتحرص وزارة الآثار على المشاركة في مثل هذه الأحداث بشكل مستمر، إيمانا منها بدورها في المشاركة المجتمعية.

يفاضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري بين لاعبين مدافعين لضم أحدهما إضافة إلى أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق.

وبحسب ما نقله موقع في الجول فإن الأهلي يفاضل حاليا بين محمود عزت مدافع سموحة ومحمود متولي من الإسماعيلي لضم أحدهما.

ولا يفصل الأهلي في الوقت ذاته عن الإعلان الرسمي عن ضم دويدار سوى حل النقطة الخلافية بين الطرفين خلال الساعات المقبلة.