التموين ترفع سعر “تحيا مصر”.. مصر في دقيقة

أهم 5 أخبار يوم الاثنين 7 أغسطس 2017

كشف مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن زيادة سعر عبوات “زيت تحيا مصر” زنه 1 لتر بنحو 4.5 جنيه، ليرتفع من 16 إلى 20.5 جنيه، وذلك في منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين.

ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن المصدر اليوم الاثنين، أن السبب الرئيسي لزيادة سعر الزيت هو ارتفاعه في البورصات العالمية، نتيجة استيراد نحو 95% من احتياجاتنا من الزيت من الخارج.

قال سفير الأردن في مصر علي العايد إن الشرطة في مدينة الإسكندرية الساحلية أخلت يوم الاثنين سبيل 38 مشجعا أردنيا احتجزوا بسبب أحداث شغب في استاد المدينة مساء الأحد.

واندلع الشغب بعد مباراة لكرة القدم أقيمت مساء الأحد بين فريقي الفيصلي الأردني والترجي التونسي في ختام البطولة العربية للأندية لكرة القدم التي فاز بها الترجي.

واعتدى مشجعون على حكم المباراة المصري إبراهيم نور الدين عندما احتسب هدفا للترجي حقق به الفوز على الفيصلي وأحرز لقب البطولة التي أقيمت في مصر.

قالت مصادر أمنية إن محكمة مصرية قضت يوم الاثنين بإعدام 12 متهما والسجن المؤبد على 157 آخرين في قضية أحداث عنف اندلعت في مدينة مطاي بمحافظة المنيا في 2013 يوم فض اعتصامين لجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة والجيزة.

وكان محتجون غاضبون من فض الاعتصامين تقول السلطات إنهم من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان قد أضرموا النار في مركز شرطة مطاي. وقُتل نائب مأمور المركز في الهجوم.

وقالت المصادر إن محكمة جنايات المنيا التي أصدرت الحكم برأت 227 متهما في القضية التي أعيدت فيها محاكمة 396 متهما.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة والسكان افتتاح مصنع إنتاج السرنجات ذاتية التدمير الأسبوع المقبل، وفقا لجريدة البورصة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع، الذي أنشئ بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، 50 مليون سرنجة سنويا، على أن تصل إلى 600 مليون سرنجة كحد أقصى للإنتاج.

وفي الرياضة فضّل مسئولو نادي الزمالك عدم الخروج بأية تصريحات حول المدير الفني الأجنبي الجديد والمنتظر توليه تدريب الفريق بسبب إرتباط الأبيض بمواجهة المصري البورسعيدي غدًا الثلاثاء بالدور نصف النهائي لكأس مصر.